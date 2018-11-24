服務無綫30年 修哥收1.5両金牌超開心

【明報專訊】胡楓（修哥）、高海寧、馬海倫、楊明及陳展鵬等前晚出席「無綫長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮晚宴」，86歲修哥與馬海倫獲頒30年服務獎，但不及缺席活動的鄭裕玲獲服務40年獎，修哥說：「我1970年做過《歡樂今宵》，之後因為私人理由離開過無綫，後來回來拍完《誓不低頭》後就簽長約。」在無綫工作30年，修哥幽默表示沒有感受：「我份人好麻木！」但講到獲1.5両金牌紀念品，他即搞笑說：「現在金價貴，好犀利喎，好囉，我等錢使呀！之前服務10年、20年的金牌還在。」
高海寧頭傷未癒：睇嘢有重影
高海寧覺得時間過得快，一眨眼入行10年，她說：「估唔到在同一間公司做這麽耐，開心攞服務獎，未來10年會努力做得更好。」未來10年只工作不想嫁？她說：「嫁都會做，况且未嫁，不要經常想着嫁，要畀心機工作，有自己事業。」她之前拍《C9特工》跌傷頭部還未痊癒：「醫生說要時間慢慢癒合，可能要一年半載，有時太攰、不夠瞓，對眼會有斜視，見到兩個影，有時太夜會見到兩條路，所以我已經兩個月無揸車。」
同獲10年服務獎的陳展鵬，感覺今年意義大，結婚生仔又攞好多獎，他說：「另一個10年開始，我要保持初入行心態，繼續演更多好戲，經歷不同階段。」 陳展鵬明年1月開劇，可能撞正老婆預產期，但他不擔心，向劇組度一兩日期應該無問題。
記者：鍾一虹