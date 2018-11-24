陳煒強勢爭視后 黃智雯爆喊：要連中三元好難

記者：林祖傑、楊安莉

攝影：黃梓烜

無綫今年的萬千星輝頒獎禮昨日公布入圍名單，「最佳女主角」以《三個女人一個「因」》黃智雯、《宮心計2深宮計》陳煒（煒哥）和《BB來了》李佳芯成為三大熱門；黃智雯在台慶晚率先獲封新加坡和馬來西亞雙料視后，自然被睇高一線，昨日「胡說八道會」好姊妹胡定欣、姚子羚和李施嬅都表態為她拉票，黃智雯一度激動落淚。她說：「好感動，台慶當晚很多姊妹不在身邊，不能即時跟她們抱抱。剛剛看到她們的眼神，雖然有點老土，但得到兄弟姊妹的支持，真的很開心。（三料視后？）平常心啦，連中三元好難，有壓力，都要對自己有信心，先享受這一刻的開心先。」

胡定欣半放棄 想要歌曲獎

胡定欣與陳展鵬今年明顯放慢手腳，胡定欣說：「我未得過『我最喜愛電視女角色』，這方面要拉少少票，但女主角我支持好姊妹。其實掌心手背都是肉，煒哥和智雯我都支持。（自己放棄爭視后？）算啦，成個視后已站在身旁。至於我自己，其實我唱的《無悔無愧》都唱到街知巷聞，希望可得『最受歡迎電視歌曲』獎，頒獎禮上算有些少『揸拿』。」

陳煒要加入「胡說八道會」

陳煒面對胡道八道會人多勢眾，但她對自己信心十足，她說：「這是我努力的成果，好感激大家，能夠參與2018年的大劇《宮心計2深宮計》。（胡說八道會多人？）明年我決定加入她們，我較為文靜，可以跟她們取個平衡，實行邀請她們來我家食飯。」她笑言親戚朋友不多，希望盡力拉票。

馬德鐘望零的突破封視帝

「最佳男主角」方面，星馬雙料視帝袁偉豪今次不是憑《棟仁的時光》角逐，而是《再創世紀》，贏面似稍遜。《跳躍生命線》馬德鐘、《兄弟》王浩信和《宮心計2深宮計》馬國明呼聲最高，當中《跳躍生命線》收視和口碑均叫好，馬德鐘說：「提名過無數次，不知會否零的突破？多謝觀眾支持令劇集大受歡迎。自己在公司很多年，今年公司『50+1再出發』，如果可以50歲加1個獎當然開心。對手個個都好強，在TVB能當上男主角都不容易，獎項要平常心面對。」陳展鵬看好《BB來了》黎諾懿和馬德鐘，但票就一如往年投給馬國明。他表示所有對手都好好，百花齊放，最重要團結一致。

獲提名爭視后 麥明詩想搵窿捐

馮盈盈和麥明詩密密上台，分別角逐5個和4個獎項，其中麥明詩更越過女配角，直接憑《是咁的，法官閣下》角逐「最佳女主角」，上台致辭時都表現得戰戰兢兢。她受訪時表示想「搵窿捐」：「沒想過公司有這個安排，好驚，既然有提名就硬着頭皮上台。自覺不配，事先聲明不是我報名，如果得到『最佳身體演繹獎』，我會更加開心。」

馮盈盈角逐5獎冠絕全場

馮盈盈角逐「最受歡迎電視女角色」、「最佳女配角」、「最受歡迎電視拍檔」、「飛躍進步女藝員」及「最佳節目主持」5個獎項冠絕全場，她說：「多謝公司給我機會在不同方面發展，我最有信心當然是『最受歡迎電視拍檔』，因為節目的拍檔是準視后麥明詩。（會有新戰衣？）我知大家好關心我的戰衣，今次會改成另一個風格，上次笑我似夜總會工作的人，走成熟性感路線，今次會改為清純後生妹。」

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