潮人潮物：Montblanc型格漫遊都市

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

Montblanc為每位旅遊人士貼心安排而配備的＃MY4810行李箱，5款不同尺寸容量視乎個人要求，全部在意大利製造，混和意大利技術、德國機械力學及日本高性能科技。行李箱採用輕盈的聚碳酸酯材料和優質皮革物料，保證堅固耐用，箱面原創溝槽紋設計令人聯想品牌「M」字特色。德國多段式伸縮手柄輕易調節拉柄高度；日本製滾輪採滾珠軸承設計，可360度旋轉，確保滑動時的流暢。每個行李箱均備有嵌入式海關鎖（TSA lock），提升行李內物件安全，也可在側邊皮革插入添加旅客姓名縮寫，使行李箱更私人化。最特別是小行李箱配置一專屬收納空間，可放置行動電源，每項特點完全體貼旅客需要。

＃MY4810行李箱旅遊人士之選

對都市人來說，城市生活就像日復一日，無時無刻在競賽，他們要求實際和有效率表現，往往是成功因素。專為職場人士精心打造的Urban Racing Spirit皮具系列，利用平滑的黑色穿孔設計皮革製成，以1970年代賽車手套為設計靈感，營造運動風格。金屬拉鏈的拉片與背帶，亦刻意加入紅色點綴細節，利用黑與紅撞出對比火花。系列的公事包、Messenger Bag和背包設計間隔具多層且容量寬敞，可應商務要求放置大量文件和手提電腦，攜帶輕鬆方便。另外，為符合旅行人士的需要，手提行李袋外形時尚兼備有不同隔層，底部還有間隔可放入鞋子，相對減低執拾行李的煩惱。

首度推出聯名別注系列

為打破Montblanc傳統背包模式，首次聯同時尚博主包先生（Mr.Bags）推出聯名別注系列。背包造型線條簡潔，以黑色十字紋皮革製作袋身輕便，並印上飛碟、太空人和星球圖案，切合「愛在宇宙」主題，藉玩味設計吸引年輕一族追捧。

模特兒：Diogo@Primo Management Limited

髮型及化妝：Rebecca@Rebecca Ng Makeup