李瑞元倉卒入伍避風頭 涉性騷擾恐嚇案移師軍方法院續審

文：蘇珮欣

今年4月，李瑞元被指在酒吧內企圖強吻一名曾經合作的女演員，女方拒絕並致電男友求救，此舉激嬲李瑞元，手持利器恐嚇女方，最後被趕赴現場的警方制服並拘捕。經警方立案調查後，案件已經3度開庭審訊。李瑞元在庭上透過律師認罪，但強調案發時喝醉了，已完全忘記當時情况。

月中收到入伍通知

韓媒昨日報道，李瑞元在本月12日突然收到入伍通知，由於他的案件正在審理中，他曾要求延遲服役，但不獲軍方批准，他只好按照指示，於本周二（20日）低調入伍，就連昨日的審訊亦無法出席。

據悉，由於李瑞元已當兵，有關案件將移交由軍方處理。有指以軍人身分接受審訊，情况會相對較為不利，但暫未知案件何時再開庭。

受到性騷擾醜聞影響，有傳李瑞元已遭所屬事務所Blossom娛樂「炒魷」，該公司發言人昨日否認提前跟他解約。事實上，自李瑞元爆出醜聞後，他已即時停工，原本參演劇集《想暫停的瞬間：About Time》及音樂節目《Music Bank》的主持工作，都已悉數換人。

朴寶劍新劇「送外賣」

身為演藝界「小鮮肉」的李瑞元，曾經演過韓劇《醫療船》及《任意依戀》等，一度被視為宋仲基及朴寶劍的接班人，如今自毁星途，實在令人唏噓。

提到朴寶劍，他與同門師兄宋仲基的愛妻宋慧喬合演tvN新劇《男朋友》，將於下周三首播，電視台加緊宣傳，昨日公開長達4分半鐘的最新預告片，片中首度公開朴寶劍為了掙取旅費，不停做兼職，先後在地盤、便利店及餐廳打工，又駕着電單車送外賣。

直至在古巴旅行期間，邂逅失婚的名媛宋慧喬，留下浪漫又難忘的回憶，隨着旅程完結，二人先後返回韓國，即將在職場上重遇。