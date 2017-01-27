田蕊妮：我覺得很幸福 讚老公杜汶澤有耐性100分

記者：楊安莉

攝影：黃梓烜

田蕊妮於25年前參加亞視《未來偶像爭霸戰》出道，因際遇走上演戲的路，憑着努力和進步，2013年她憑《巨輪》在無綫頒獎禮獲頒視后殊榮。往後阿田參演的劇集，對觀眾而言幾乎是品質保證，但唱歌變成她想也不敢想的事，她說：「我沒太多事業心，演戲發展得不錯，觀眾又很接受，慢慢大家早已忘記我是唱歌的，甚至連自己都不記得。」

踏入4字關口重拾唱歌夢

很多人認為香港絕對不是發夢的地方，娛樂圈亦然。阿田稱早年媽媽身體不舒服，當時她覺得唱歌是浪費時間和金錢，要照顧媽媽又兼顧拍劇，沒可能分身去做歌手。直至媽媽離世，加上阿田踏入40歲關口，她決定走出舒適圈，重拾最初的夢想。「有些看法很想跟大家分享，又想用一些渠道記錄一些東西，於是我決定暫停拍劇一年，打電話去唱片公司的朋友，很任性去做自己興趣的事」。

新環境新挑戰，阿田重拾當新人時的那種感覺，戰戰兢兢走入錄音室，就好像陶泥一樣，任匠師去陶造。她說：「監製舒文花上很多時間改變我以往唱歌的壞習慣，可能演戲演了很多年，電視台內很多對手和導演都非常相熟，大家對我演戲很有信心，我演出來的戲，大家未必會挑戰我的選擇，但當一個地方無人挑戰你，你會很悶。錄音室唱歌是另一種自我突破，舒文就好像我遇上一位執著的『導演』，他要求我做到滿意為止，大壓力但過程非常開心。」

阿田第一首歌《兩口子》是她跟老公杜汶澤的小記錄，阿澤經常被視為「惹火」藝人，言行自我，不時鬧出新聞，但私底下從兩人的社交平台上見，他們的相處總是甜蜜無比、非常恩愛，到底13年的婚姻如何維繫？阿田認為：「很多人單看表面，總覺得他經常辣火頭惹事，當他太太鬼死咁好，啞忍給他自由……其實在我角度去看，我很欣賞老公是一個很有耐性的人，無論我發生什麼事，開心或不開心，儘管他多累，他有無限耐性和心機聽我分享，我覺得我是很幸福的！」

「阿澤從未試過黑我面」

她指身邊的女性朋友不時埋怨另一半婚後欠耐性，這方面她讚老公100分。「他從未試過黑我面，表面看他有時是亂來，事實上不是，我不會因自己的價值觀而箍死一個人，他現在做的事都只是搞笑，逗大家開心笑，最重要有人笑，自己做得開心，別人看得開心。」

13年婚姻很多高低起跌

阿田認為婚姻是一件非常奇妙的事，把兩個成長背景不同的陌生人搭在一起，兩人共同生活的時間往往比家人長，「結婚13年之間有很多高低起跌，經常聽到一段關係最重要是包容，我覺得不夠，因包容也意味着自己的地位高過對方。我認為雙方需要放下私心，多站在對方角度思考，才是一個相處」。她形容新歌流露的甜蜜，絕非情竇初開那種甜，對象也不是年輕男女，她說：「如果跟另一半相處6至7年以上，再去聽、去嗒這首歌，才會有那種體會。」

場地：Mango Tree

服裝：Y's@ITHK

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