G.E.M.張敬軒 率先奪勁爆獎

G.E.M.：今個月好事連連

G.E.M.笑言每天都慶祝，大魚大肉，幸好沒肥到。造型師男友Mark有何表示？她說：「沒有，反而我有表示，因他生日要準備禮物。本來想製造驚喜，但我失策，生日前一日與朋友在電話商討買什麼時被他聽到，所以買了同類型的平價貨，他收到時很失望，說我的品味差。我演技好，忍了12小時才攞出真正的生日禮物，令他好驚喜。」

軒仔讚歌迷醒目不受騙

張敬軒覺得時間過得很快，轉眼又一年，正準備收割，但收成多少，要看各大頒獎禮頒給他多少。他笑言今年花很多時間做網上工作，但不及汪明荃一個「汪阿Tag」領導潮流，證明只要忠於自己，有自己特色就得。所以他年底會出特異功能愛情動作科幻片，他一個人大戰5個人。對於有騙徒冒認他在網上發送詐騙信息給歌迷，軒仔已澄清及報警：「因為騙徒已伸延到教會，牧師致電給我，說有些教友收到相關信息，幸暫時沒任何人受騙 ，可能他們平時被我欺騙得多，變得醒目。」欣宜日前大方以素顏與途人合照，被讚友善，她笑指其實當日有化妝，只是比較淡，不介意素顏與粉絲合照，好過被偷影到核突食相。

記者：柯美