G.E.M.張敬軒 率先奪勁爆獎

【明報專訊】《新城勁爆頒獎禮2018》將於12月29日舉行，昨日舉行記者會，張敬軒、G.E.M.、鄭欣宜、許廷鏗、鄭融等出席。會上率先頒發 「勁爆播放指數歌曲」及「勁爆國語力歌手」兩獎，分別由張敬軒的《天才兒童1985》及G.E.M.奪得。G.E.M.表示很開心，今個月好事連連，去完NASA頒獎禮獻唱自己的中文歌，又被選為BBC「百大女性」，現在新城又有獎，可謂鴻運當頭，要去買六合彩。
G.E.M.：今個月好事連連
G.E.M.笑言每天都慶祝，大魚大肉，幸好沒肥到。造型師男友Mark有何表示？她說：「沒有，反而我有表示，因他生日要準備禮物。本來想製造驚喜，但我失策，生日前一日與朋友在電話商討買什麼時被他聽到，所以買了同類型的平價貨，他收到時很失望，說我的品味差。我演技好，忍了12小時才攞出真正的生日禮物，令他好驚喜。」
軒仔讚歌迷醒目不受騙
張敬軒覺得時間過得很快，轉眼又一年，正準備收割，但收成多少，要看各大頒獎禮頒給他多少。他笑言今年花很多時間做網上工作，但不及汪明荃一個「汪阿Tag」領導潮流，證明只要忠於自己，有自己特色就得。所以他年底會出特異功能愛情動作科幻片，他一個人大戰5個人。對於有騙徒冒認他在網上發送詐騙信息給歌迷，軒仔已澄清及報警：「因為騙徒已伸延到教會，牧師致電給我，說有些教友收到相關信息，幸暫時沒任何人受騙 ，可能他們平時被我欺騙得多，變得醒目。」欣宜日前大方以素顏與途人合照，被讚友善，她笑指其實當日有化妝，只是比較淡，不介意素顏與粉絲合照，好過被偷影到核突食相。
記者：柯美