劉穎鏇44吋半長腿輕勝楊明 李松蔓一字馬KO伍允龍

記者：陳釗

談到劇集遭網民劣評？王浩信表示知道有很多不同的feedback，無論好定壞都看了，自己也在社交平台發文多謝大家，也知道有空間可以再好一點，如果喜歡功夫的觀衆，會喜歡劇中的動作場面，只是角色上的鋪排，大家都希望爽一點，劇情稍後會講到網絡上的陰暗面，是幾新鮮的題材。從監製口中得知收視成績理想，希望能保持。

王浩信爭視帝要睇觀眾反應

談到日前失落星馬視帝，可有信心重奪香港視帝？王浩信先恭喜袁偉豪，他表示今年暫時只得一套作品，覺得要套劇集紅和角色能否爆出才可衡量機會，新劇剛播出不久，還要看觀眾之後的反應，他最想的是劇集攞獎，也希望收視能到3字頭。

活動上王浩信、楊明及伍允龍皆脫袍騷肌，伍允龍笑言很少咁性感，加上正處休息狀態，故面對身形弗爆的兩名兄弟，感覺自己似變回14歲的小孩身形。王浩信表示與楊明近年都習慣拍劇除衫，所以要keep住。

伍允龍自嘲身形似14歲小孩

楊明稱最近已放鬆了一點，早前為應付新劇《機場特警》的除衫跑山場口，身形操得更弗。他說今次機場管理局很幫手，開放停機坪讓他們拍攝，有航空公司更借出客機給他們拍攝劫機戲。女友莊思明可有讚你的身材也是史無前例？楊明說：「當然不是，我以前很弗的，今次每個演員為貼近機場特警外形，在膚色和身形上都花了很多苦功。」

劉穎鏇打豬屍：有少少唔舒服

劉穎鏇在劇中被打到頭破血流，她說與父母在家一齊觀看，媽咪見到她打到面腫和喊的場口，雖明知是效果，但都感到肉赤。父母有讚她首次拍劇表現不錯，還有很多進步空間。談到劇中將豬屍當沙包狂打一幕，網民斥殘忍和噁心？劉穎鏇說有留意報道，當她知道要拍這場口時也有疑慮，不過工作人員跟她說有人是這樣練拳，她聽完也覺合理便努力演好，沒再特別去想，之後劇情也會交代為何會有這一幕。 問她拍攝時可覺噁心？她說：「都有少少唔舒服，因未接觸過，之後入了戲就覺得沒什麼，除了一幕要揹住豬屍有少少尷尬，幸好有毛巾隔着，所以都OK。」