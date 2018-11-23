汪明荃自創「汪阿Tag」風格 獲頒理大院士榮銜

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

汪明荃稱今次獲頒授大學院士榮銜，沒有特別搞慶祝活動。她說老公羅家英在杭州忙於拍戲，因而未能到場跟她分享喜悅，「家英哥知道我獲頒院士，他說『吓，你又攞呀』！」笑她和家英哥輪住獲得殊榮鬥多獎，阿姐笑說：「我們互相競爭。」

與家英哥互相競爭

最近阿姐潮玩Instagram，在相片中加入手寫標籤tag人名掀起熱潮，被年輕一輩封為「汪阿Tag」，變網絡紅人，她說：「犀利！我不知道，不過我有睇IG很多人加入tag名行列，他們很有創意，竟可以在一張相裏寫很多字，好多都很好笑，大家睇我睇得這麼開心，可能是鍾意睇我論盡樣。其實在手機寫字很難，起初不識運用粗幼筆及將相片縮細，寫字寫到出晒界。」

IG關注人數激增

她稱發現有很多網絡，自己想增加對外交流平台，最初她開IG分享太正經，自從加入tag相玩意，關注她的人數有激增情况，阿姐得戚地說：「創造領先者，我都估不到！」如何想出手寫標籤？她表示：「這就是我的個人風格，每人都有自己風格，受落與否要睇觀眾。」

邀老公一齊玩

阿姐指家英哥無開IG帳戶，最近她邀請對方一齊玩，她幽默地說：「他以為很簡單，其實他不抵得我！我有叫他開IG關注我，等他做完工作，返來慢慢學，睇吓什麼玩法。」

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