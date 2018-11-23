計劃兩年後造人 目標一仔一女 林師傑娶歐陽巧瑩緊張到震

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

林師傑與歐陽巧瑩的婚禮沒有接新娘，林師傑笑言有個重要環節就是「瞓晏啲」，想大家輕鬆一點。兄弟團由譚俊彥、羅天宇、周志康、翟威廉等組成；姊妹團則有朱晨麗、劉佩玥、蔚雨芯等，齊齊穿粉紅色服裝，組成粉紅兵團。林師傑穿白色禮服，傍晚拖實歐陽巧瑩現身接受訪問，又甜蜜咀嘴，大曬恩愛。

兄弟姊妹組成粉紅兵團

林師傑說前一晚仍忙於更新座位表，早上6點才睡，中午起牀，心情亢奮。歐陽巧瑩笑言未見過林師傑如此緊張：「影兄弟姊妹相時，他攬住我，感覺他全身在震和發熱，大嗌好緊張，還說想喊。第一次見他這樣，樣子很尷尬和手足無措，很得意又搞笑。」林師傑見到兄弟姊妹願意為他們付出的畫面，覺得好感動。由於場地所限，歐陽巧瑩表示很多朋友都請不到，幸好大家體諒。

為太太創作《美麗的妳》

林師傑透露創作了歌曲《美麗的妳》送給太太，會在婚宴獻唱。他說：「因為與太太未行完下半生，所以首歌現時只寫了一半，譚俊彥會結他伴奏。」有什麼愛的宣言？歐陽巧瑩說自己會簡而精，笑林師傑太多話想講，可能上菜都未講完。

問到婚後是否全力造人？歐陽巧瑩未想太快做媽咪，先享受二人世界。但她聽人講有仔趁嫩生，故希望兩年後。林師傑亦說儲多兩年錢先，現在銀行戶口有點不夠。他喜歡小朋友，目標一仔一女，希望到時有足夠的時間陪伴小朋友，因家人都花很多時間栽培他。說到這裏，他忍不住流下男兒淚。

洪永城唔急娶老婆

到賀圈中好友包括洪永城、楊秀惠、陳山聰及周志文等。洪永城笑言剛拍完劇未有剃鬚和頭髮凌亂，他送人情最實際。他與林師傑合作《愛情沒有來的時候》認識，又住得近。可有叫林師傑介紹女仔給他認識？洪永城笑說：「他經常說搞單身派對，但搞搞吓變了搞婚禮。（可有心急娶老婆？）無得心急，都想的，但要搵到適合對象。我很後悔，因工作只能出席酒會，應推掉這晚工作來物色對象，希望努力工作有回報啦。（要求高？）我對感覺的要求高，不一定看外表。」

朱晨麗要灌醉新人

做姊妹的朱晨麗說今次很創新，不用一早起來化妝接新娘。她希望一對新人早生貴子，所以婚宴上會灌醉他們，希望有成果。問她對結婚有否憧憬？她說每次出席婚禮都被人催婚，雖然自己年紀愈來愈大，但順其自然，遇到合適便嫁，看緣分，始終是一生人的事，不能亂來。

周志文劉佩玥相處舒服

緋聞情侶劉佩玥和周志文大方合照，周志文說：「現在相處得很舒服，最緊要開心。」劉佩玥點頭和應，她更笑說希望緋聞對象繼續傳志文便OK，不要再寫她「收兵」。

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