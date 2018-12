Guns N' Roses陪港迷大合唱

演唱會正式開騷,台上大銀幕先播出香港街景的動畫,期待已久的樂迷已按捺不住尖叫,隊中3位靈魂人物:主音Axl Rose、結他手Slash及低音結他手Duff McKagan,率領一眾樂手登場,全場隨即進入瘋狂狀態。Axl Rose可謂寶刀未老,唱足3個小時依然霸氣十足,為樂迷帶來《Welcome to The Jungle》、《You Could Be Mine》及《Sweet Child O' Mine》等多首經典金曲,令台下熱血沸騰。

除了搖滾勁歌外,Axl Rose亦展現其浪漫柔情一面,坐在鋼琴前自彈自唱《November Rain》。之後唱到《Knockin' on Heaven's Door》時,又叫樂迷打開手機電筒,邊揮動邊合唱,氣氛高漲。在介紹樂手環節,Axl Rose扮講漏曾傳不和而離隊的結他手Slash,十分搞笑。Slash則表演多段結他solo,技驚四座,令樂迷相當興奮。Guns N' Roses曾推出《民主大中國》專輯,當唱到《Chinese Democracy》,銀幕出現「民主」等字句。最後安歌環節,Guns N' Roses送上《Patience》和《Don't Cry》等作品,為演唱會畫上完美句號。

記者:陳釗