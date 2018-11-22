Guns N' Roses陪港迷大合唱

演唱會正式開騷，台上大銀幕先播出香港街景的動畫，期待已久的樂迷已按捺不住尖叫，隊中3位靈魂人物：主音Axl Rose、結他手Slash及低音結他手Duff McKagan，率領一眾樂手登場，全場隨即進入瘋狂狀態。Axl Rose可謂寶刀未老，唱足3個小時依然霸氣十足，為樂迷帶來《Welcome to The Jungle》、《You Could Be Mine》及《Sweet Child O' Mine》等多首經典金曲，令台下熱血沸騰。

除了搖滾勁歌外，Axl Rose亦展現其浪漫柔情一面，坐在鋼琴前自彈自唱《November Rain》。之後唱到《Knockin' on Heaven's Door》時，又叫樂迷打開手機電筒，邊揮動邊合唱，氣氛高漲。在介紹樂手環節，Axl Rose扮講漏曾傳不和而離隊的結他手Slash，十分搞笑。Slash則表演多段結他solo，技驚四座，令樂迷相當興奮。Guns N' Roses曾推出《民主大中國》專輯，當唱到《Chinese Democracy》，銀幕出現「民主」等字句。最後安歌環節，Guns N' Roses送上《Patience》和《Don't Cry》等作品，為演唱會畫上完美句號。

記者：陳釗