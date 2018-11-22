朴寶劍宋慧喬新劇談「叔嫂戀」 宋仲基揚言睇到實

宋慧喬與朴寶劍昨日現身首爾論峴洞某酒店，出席新劇《男朋友》發布會。喬妹穿上白色套裝大曬美腿，身材嬌小的她，為了配合身高182厘米的寶劍，刻意穿著3吋高跟鞋示人，可惜兩人身高仍有一段距離。不過，他們似乎早在準備，合力做出心心手勢，成功轉移視線。

讚喬妹是「漂亮姐姐」

早前寶劍剪了一頭長鬈髮型，他在記者會上解釋，並非刻意為拍劇而改變形象，只是他得悉要去古巴拍攝外景後，覺得長髮好像很配合角色，「知道很多人對我這個髮型感到興趣」，寶劍又謂能與喬妹合作，深感榮幸，大讚喬妹很照顧他，「剛合作時有點困難，但慢慢開始親近」，還開玩笑說對方是「漂亮姐姐」，因為經常請他食飯。

現年36歲的喬妹也表示，25歲的寶劍年紀較輕，曾擔心合作有困難，事實卻是合作過後變得親近，而且默契甚佳。被問到兩人不單年齡有距離，兩人之間還有個「第三者」宋仲基，眾所周知喬妹是基哥的妻子，寶劍則是基哥的同門師弟，如今二人合演愛情劇，被指似是「叔嫂戀」，該劇導演表示，觀眾收看劇集後，這種擔心便會消失，保證沒有年齡或身分差別的問題。

寶劍亦透露基哥建議他不要感到有負擔，要拍得開心些，「他還說《男朋友》與《阿斯達》要一起加油」，《阿斯達》正是基哥拍攝的新劇。喬妹也爆料稱，「仲基說他會用心欣賞《男朋友》」。一位是愛妻，一位是師弟，基哥又怎可錯過新劇呢？

文：蘇珮欣