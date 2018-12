同樣有份演出的蘇麗珊亦抱樂觀態度,認為身處不同年代也會不開心,以及覺得社會不公,故她抱着「The best is yet to come」信念,否則很難生存。她相信明天會更好,但她並非一個烏托邦式的人,「我不會計算太多,一切隨緣,很多事情不是你能控制,尤其是這行。以我的際遇為例,讀環保,怎想到會做了演員」。

蘇麗珊遇逆境鑽牛角尖

她誤打誤撞入行亦欠自信,身邊人給她的支持很重要。在娛樂圈不時會遇到逆境,她會質疑自己,鑽牛角尖,需要適應與學習。

記者:柯美

攝影:孫華中

場地提供:Green Tomato Limited