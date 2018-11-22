謝天華公主抱薛家燕 「隻手揸咪還在震」

家燕姐與謝天華被傳媒要求再擺公主抱甫士拍攝，謝天華說：「一日只能做一次，要等24小時之後才可再做。」家燕姐立即雙手合十兼使出心心眼冧招，於是謝天華召來4名男舞蹈員從後傍實，再次公主抱家燕姐，場面搞笑。

一日只能做一次

受訪時，家燕姐表示前晚是個唱首日綵排舞蹈，很開心邀得謝天華做嘉賓。謝天華稱：「家燕姐親自打電話找我，我開心之餘都有壓力，始終她是具分量的前輩。」家燕姐反問：「你指體重夠分量？放心，我減肥中，已減6、7磅，目標減多3磅。」謝天華指公主抱只是其中之一舞步，還會準備其他驚喜給觀眾。家燕姐笑說：「很多人都想抱我，黎小田都想，但怕我跳上他身上，會兩個一齊跌落地，因他不夠高！」謝天華承認抱抱是高難度動作，「你睇我，抱完隻手揸咪還在震，我都要回去練舉重」。

家燕姐預告舞衣少布

家燕姐預告舞衣較少布，性感尺度近年少有。問她會否騷事業線時，謝天華搶答：「家燕姐60年的事業，很多人想睇她的事業心有幾重。」家燕姐怕醜說：「不要笑我啦！」

記者：鍾一虹