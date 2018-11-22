張衛健：答唔到下次係幾時 為情意結拍廣東話劇

張衛健乘坐吉普車登場，並高呼：「I'm back！」氣勢十足。他在台上感性表示很不捨得這天，因代表整個作品已完成，其宣傳工作也差不多完成，「在開機前我已很不捨得這套劇，開拍前我問自己，下次張衛健用全廣東話拍劇是何時呢？我答不到自己，可能是明年，可能是never again，所以已有點不捨得香港的觀眾」。身邊的曾勵珍聞言說：「不用講了，你想何時拍，我就何時開（劇）。」

很多演藝以外工作想做

受訪時，問健仔是否2019年再回來拍劇？他說：「No！No！No！我說了可能很快，可能永不，不知道，無人同我傾。（珍姐說看你何時可以便開劇？）這是禮貌而已，她是很惜我的，但我真的不知還會不會。」他稱因有很多演藝以外的工作想做，例如關於社會慈善和教會，或去學校演講。追問是否很大機會不再拍廣東話劇？健仔表示：「真的沒辦法答到大家，我只能說不捨得，所以很珍惜今次的拍攝過程，很珍惜用廣東話去做一個創作和表演。」

自爆台上講到眼濕濕

他說自己離開無綫外闖已很多年，今次回來拍劇是因情意結，記得當年《西遊記》播出後，當大家期待續集時，他卻宣布不續約無綫，感覺對香港觀眾似是不辭而別， 所以想還一套劇給觀眾。健仔自覺久不久一套劇已足夠，少食多滋味，如果他說一年一套，大家不會珍惜，「如果一年一套，我也不會珍惜整個表演過程，也不會好似今次如此投入設計對白和角色，有些東西要珍惜先正」。他坦言剛在台上講完不知何時再拍廣東話劇那番說話時，他也忍不住眼濕濕。 對收視可有信心？他稱想都沒去想，因不是為收視而拍。

蔡思貝跟健仔合作有賺

對於《大帥哥》未能成為台慶劇，蔡思貝覺得無所謂，學「大帥哥」所說，所有事情都安排好，只要劇集好，何時播也沒所謂。未能憑此劇於台慶頒獎禮爭獎，她稱最重要觀眾看得開心，而且可以見到張衛健再在電視出現。她指跟健仔合作這半年，從對方身上學到很多，已是最大得著和賺了，攞獎與否無所謂。她難忘與健仔的跳海戲及感情戲，兩人還會親吻，讓她心裏留下很多烙印。

曹永廉揶揄楊秀惠年紀大

楊秀惠稱雖有少少失望，但已盡力拍了一套好的劇集，希望大家喜歡。她表示劇中需要1930年代裝扮，每日化妝時間特別長。身旁的曹永廉揶揄她：「樣的問題，年紀大，皺紋多是需要化久一點。」

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

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