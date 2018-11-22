設計師涉辱華 群星杯葛 迪麗熱巴王俊凱與D&G割席

D&G對今次於上海舉行大型時裝展極重視，據稱參與模特兒達360名，並準備了500套服裝，搭建舞台耗資800萬人民幣，獲邀出席的知名內地藝人逾40人，有份參與是身分象徵。原本令人期待的時裝展，卻疑因品牌設計師Stefano Gabbana與網民對罵而一發不可收拾，他留言「中國是屎國，我們沒有你（中國）也活得很好」。有關言論昨日在網上廣傳，中午多名原本答應出席的藝人包括王俊凱、迪麗熱巴、章子怡、陳坤與李冰冰等表態杯葛活動；章子怡更稱不會購買及使用D&G產品，黃曉明也留言「祖國第一！毫無疑問」​​​​。

品牌指Gabbana IG帳號被盜用

昨午2時許品牌急發聲明，指品牌跟設計師Stefano Gabbana的IG帳號被盜用，對那些不實言論，對中國和中國人民造成的影響和傷害道歉，特別強調對中國和中國文化始終一貫熱愛與尊重。不過網民不接受品牌的解釋，至下午5時，D&G官方微博發聲明因事故時裝展改期。

祖國高於一切不容侵犯

迪麗熱巴與王俊凱是品牌的亞太區大使，迪麗熱巴早表態杯葛活動，隨後工作室再發聲明由於看到D&G設計師發表辱華言論的新聞，迪麗熱巴作為中華人民共和國公民，對此事感無比憤慨。她所屬公司已向品牌發通知，昨日起終止合作，並表示「無論何時，祖國不容侵犯」。

王俊凱工作室接着發聲明，並公開給D&G的通知信內容，在聲明中提到合作前提是平等交流與互相尊重，尊重彼此文化和歷史，不容侵犯，祖國高於一切，由於「辱華事件」嚴重影響合作基礎而終止合作。對於兩人跟品牌割席的做法，不少網民留言支持。

宣傳片帶歧視 Gabbana與網民罵戰

D&G舉行是次上海時裝展做足宣傳，幾日前在社交平台發布了3條視頻，為原本昨晚舉行的活動熱身，但演繹方式卻不被內地網民接受。「起筷吃飯」主題短片，一名女生拿着筷子挑戰吃意粉、薄餅等意大利地道食物，表情有點搞笑。有網民認為這表達方式對中國文化不尊重、歧視，後來有關短片在微博刪掉，但IG上仍保留。對網民斥短片帶歧視，設計師Gabbana回應，「如果中國人覺得看到一個女孩用筷子吃薄餅和意粉就感到被冒犯了的話，那也不是我們的問題……這是種族歧視嗎？你腦子不好吧。」一場激辯開始，Gabbana又指在微博刪除片段不是他的意願，是團隊的愚蠢決定。他愈鬧愈激，便說了「中國是屎國，我們沒有你（中國）也活得很好」這番話。

章子怡鬧品牌自取其辱

昨日有網民將Gabbana跟網民對罵的辱華言論發布，短時間內瘋傳，多名藝人紛紛表態。章子怡留言「DG自取其辱」，更分享「你的屎掉了 還給你」的圖畫。雖然Gabbana在IG發聲明，稱帳號被盜，辱華言論不是自己所說，但難阻這場公關災難，最後上海的活動要取消。

2012年D&G在香港也曾發生風波，尖沙嘴分店禁止香港人拍照惹公憤，引來數千名市民圍在該店外拍照的抗議行動。

娛樂組