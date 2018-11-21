Katy Perry膺2018最掙錢女歌手

緊隨Katy Perry之後的是其死敵Taylor Swift，其實後者也正在舉行巡迴演唱會，但大部分演出日期都不在《福布斯》計算範圍內；然而她的大碟《Reputation》首周開賣銷量已達200萬張，所以她以年收入8000萬美元（約6.24億港元），佔第2位。

去年誕下龍鳳胎的Beyonce，今年復出，於6月跟丈夫Jay-Z聯合推出新專輯，並舉行巡迴演唱會，收入6000萬美元（約4.68億港元），排第3位；《福布斯》指她跟Taylor Swift一樣，明年最掙錢女歌手排行榜中將會進一步躍升至更前位置。

《福布斯》2018最掙錢女歌手排行榜第4至10位依次為Pink（5200萬美元）、Lady Gaga（5000萬美元）、Jennifer Lopez（4700萬美元）、Rihanna（3750萬美元）、Helene Fischer（3200萬美元）、Celine Dion（3100萬美元）及Britney Spears（3000萬美元）。