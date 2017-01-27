BTS紀錄片破美國開畫紀錄

《Burn The Stage: The Movie》更厲害的是，美國首周末入場人次高達140萬，打破英國男團One Direction在2014年推出《Where We Are》錄得120萬入場人次佳績，刷新歌手紀錄片的最高紀錄，反映BTS美國人氣高企。

提起BTS，早前成員Jimin因穿著印有日本原爆照片的T恤，被部分激進的網民視為仇日分子，被迫缺席日本多家電視台的音樂節目如《Music Station》及《紅白歌唱大賽》等，其後BTS成員及事務所BigHit分別道歉，事件暫時平息；另一方面，此事亦惹起海外粉絲的關注，早前透過社交媒體發起支持韓國慰安婦的募捐活動，結果在短短3日，位於光州的支援慰安婦組織便已收到超過200萬韓圜（約2.1萬港元）捐款。