BTS紀錄片破美國開畫紀錄

《Burn The Stage: The Movie》更厲害的是,美國首周末入場人次高達140萬,打破英國男團One Direction在2014年推出《Where We Are》錄得120萬入場人次佳績,刷新歌手紀錄片的最高紀錄,反映BTS美國人氣高企。

提起BTS,早前成員Jimin因穿著印有日本原爆照片的T恤,被部分激進的網民視為仇日分子,被迫缺席日本多家電視台的音樂節目如《Music Station》及《紅白歌唱大賽》等,其後BTS成員及事務所BigHit分別道歉,事件暫時平息;另一方面,此事亦惹起海外粉絲的關注,早前透過社交媒體發起支持韓國慰安婦的募捐活動,結果在短短3日,位於光州的支援慰安婦組織便已收到超過200萬韓圜(約2.1萬港元)捐款。