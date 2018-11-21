竹野內豐 倉科加奈 4年情玩完

竹野內豐與日劇《再一次向你求婚》女星倉科加奈自2014年10月公開戀情後，先後多次傳出婚訊，可惜一直只聞樓梯響。今年中，有日媒爆料指男方已在東京購入豪宅，並與女友共賦同居；8月倉科加奈穿著婚紗行花生騷，亦曾對記者笑說，想結婚的欲望變得更強了。事實卻是，據知情人士透露當時她跟竹野內豐已陷入分手邊緣，恐怕是強顏歡笑而已。

據日本雜誌《女性自身》報道，倉科加奈一直恨嫁，心願是在30歲前結婚，去年12月「限期」已屆，她向竹野內豐迫婚但不成功，已為二人分手埋下伏線，最終在今年夏天和平分手。回復單身的倉科加奈並不愁寂寞，據她的友人透露，最近她愛上一個人去吃烤肉，又想學習日本舞、騎馬和陶藝等，充實自己以迎接下一段感情來臨。

事實上，二人分手可謂有迹可尋，今年7月某日，有日媒偷拍到竹野內豐獨自到食肆，買了一些食物，然而他並非返回愛巢跟女友撐枱腳，而是到訪母親家中，陪伴獨居的媽媽，全程不見女友現身。

淺野忠信擬今年內再婚

有人快樂有人愁，竹野內豐剛回復單身，44歲的淺野忠信卻已考慮再婚。2004年他跟模特兒女友中田久留美一拍即合，雖然二人年紀相差18載，卻無阻「父女戀」開花結果，拍拖兩年開始同居，加上淺野忠信的父親佐藤幸久今年因吸毒被捕，有傳他為「冲喜」而計劃在今年內再婚，粉絲聞言均送上祝福。

早在1995年，淺野忠信跟女歌手Chara結婚並育有兩名子女，可惜這段婚姻維持到2009年便告終，其後他跟女星仲里依紗及模特兒麻宮彩希等傳過緋聞，直至4年前搭上中田久留美，終於讓他有再婚的感覺。