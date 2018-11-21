張彥博下月九展開騷 預告「跳躍F4」合唱

張彥博預告《跳躍生命線》拍檔馬德鐘、「跳躍F4」的何廣沛、郭子豪及羅天宇都答應來撐場，不排除會合唱，他說：「我們好多想法，實想到一點東西一齊玩。」他笑言開騷似籌辦結婚，要招待好多親友。問到可有另一半幫手打點？他笑說：「未有，我的另一半是結他，我會帶齊跟我有故事的結他上台。」原來個唱海報由他的舊室友張致恆免費設計，張彥博笑說：「他夠義氣，因為他欠我好多錢，欠我一世，之前我們同居過兩三年。」

麥長青參與投資：靠師弟搵食

麥長青以個唱投資者身分現身，大讚張彥博是有潛質藝人，令他好有興趣參與投資，他自嘲年老色衰，要靠師弟幫手搵食：「做呢行不穩定，我不鍾意等開工的感覺，所以樣樣都想試試，找機會投資換取回報，我都有投資飲食業，開娛樂公司搞舞台劇。」

記者：鍾一虹