鄭中基年卅晚紅館開騷 囝囝要上台跳舞 囡囡表演唱歌

記者：楊安莉

攝影：黃梓烜

鄭中基（Ronald）昨日在記者會說：「兩年前一連唱4場，第4場把聲都唱到沙沙哋，所以今次停一場，讓聲線稍作休息。」Ronald笑言上一次演唱會入紙好多次才成功，故今次提早入紙，沒想到一入就中獎，他說：「農曆年不是好檔期，好多人都出埠去旅行，等我來招呼留港的香港人啦！」

記者會上Ronald的爸爸鄭東漢、太太余思敏、囝囝鄭梓仁（Evan）都有撐場，訪問時Evan興奮走向爸爸身旁，但Ronald怕他礙事，跟囝囝講拜拜。

Evan爆喊要抱實做訪問

沒想到囝囝大受打擊，回頭走向媽媽兼爆喊，Ronald即時中斷訪問𧨾囝囝，抱實他一齊受訪。Evan自我介紹3歲。問到會否上台唱歌？他即時怕醜掩嘴。Ronald笑囝囝跟家姐不同，家姐愛唱歌，囝囝就喜歡結他和打鼓，還有爸爸最不擅長的跳舞。記者問Evan會否想跟爸爸跳舞？Evan即時點頭叫好，看來今次要「埋單」。Ronald透露女兒Emma已經選好歌，到時候聯同爺爺鄭東漢，三代同堂合唱電影《大娛樂家》主題曲《A Million Dreams》，自己會落力配合背好歌詞。

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