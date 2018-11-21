岳華追思會 邵氏之友雲集 姜大衛胡楓大讚有愛心好人

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

司儀邵音音指姜大衛專程由北京趕返港，李琳琳昨日正日生日也百無禁忌出席岳華追思會。身為發起人的李琳琳代表岳華太太恬妮和女兒，感謝大家出席追思會，同時感謝黃家禧不辭勞苦，奔走各崗位為岳華付出。對於有人形容岳華是甘草演員，李琳琳指華哥一生在影壇、電視圈作品豐富，是他們心目中永遠俠骨柔情的一代大俠。

姜大衛：真係唔捨得

姜大衛和胡楓（修哥）跟岳華相交超過50年，前者在邵氏當武師時已認識岳華，大讚對方是個好人，印象最深刻是岳華成日輸麻將，笑說：「他牌品好，誅到你暈，近幾年很少打了，以前回港會約埋打麻將。當年我在加拿大生活，大家經常見面，飲酒、傾偈。」

姜大衛透露太太李琳琳有跟恬妮聯絡，恬妮心情已略為平復，相信已接受了，但他有少少失望，「之前他病情轉好，做義工，又演話劇，突然離開，真的很突然，咁好一個人，用心交每個朋友，真係唔捨得！」

胡楓：岳華夫婦有愛

修哥雖然不是「邵氏之友」，但大家是同行，在很多戶外活動都見到，他以為自己跳高跳得很高，但原來岳華比他跳得更高。他每次去溫哥華探望兒孫，也會跟對方見面，大讚岳華夫婦有愛心，經常送飯給長者，他有時也會跟岳華夫婦去送飯，「兩夫婦好有愛心，我好欣賞他」。修哥又指有次去溫哥華登台，找岳華做嘉賓，岳華二話不說幫忙。他說：「岳華在加拿大的喪禮，我有送花圈，拍《三個小生去旅行》時，我提議過找岳華，但他沒時間，合作不成。」

馬海倫：將來在天國再合作

焦姣心情沉重，憶故友岳華時眼泛淚光，「我在台灣認識他，當時他來台灣為《西遊記》拍外景，印象如何，大家公認」，焦姣含淚說不下去；她身旁的馬海倫指岳華是好好先生、好爸爸，對朋友和藹可親，她1966年入邵氏時已認識對方，他們同是南國訓練班，她入邵氏時，岳華已是男主角，這個大哥視她如妹妹。焦姣說：「送別岳華，順便跟一班舊友敘舊，是笑中帶淚的夜晚。」跟馬海倫說以後要多見面，不要在這種場合才見。馬海倫感觸說：「這幾年走了很多朋友，李菁、午馬、井莉和方盈等，老闆邵生（邵逸夫）和方姐（方逸華）都走埋，希望在那邊組公司，將來在天國再合作。」她們表示人生無常，要開心、平安過每一日。

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