黃心穎撐馬國明「演技不是用獎項衡量」 雙料視帝袁偉豪：面癱批評當鞭策

記者：鍾一虹、陳釗

攝影：孫華中

「雙馬」馬國明與馬德鐘雙雙失落視帝，袁偉豪成雙料視帝掀網上話題。香港討論區有留言「TVB視帝唔係計演技、民意，只睇高層心意」；又有建議改名為「TVB高層喜愛的視帝」，有質疑沒有公開大馬與新加坡觀眾投票的數據，「總之大台話你係視帝就係視帝」。

昨日袁偉豪出席活動被問及不少網民戥馬國明失落星、馬視帝不值？他坦言自己「打孖」攞獎也感驚喜，因為見到現場好多同事都支持馬國明，他也明白演一個角色未能得到所有觀眾認同，自己會繼續努力。他說：「我有睇網民留言，批評我木口木面、面癱，睇完我都有點不開心，但會當是一種鞭策和鼓勵。」他也有收到馬國明的恭賀短訊，對方向來對獎項隨心、隨意，相信他不在意獎項。

袁偉豪張寶兒不會閃婚

提到下月舉行的TVB頒獎禮再爭視帝，可有信心？袁偉豪稱抱平常心，抱住一個享受派對心情去參加。他稱前晚獲獎後回家忙於回覆超過200個恭賀短訊，也看到女友張寶兒為自己喜極而泣的報道，直至凌晨4點上牀休息。談到鄭裕玲（嘟姐）向他和張寶兒催婚？他坦言年屆37歲，有想過成家立室，但也希望先給予張寶兒發展事業的自由度，自己亦要跟公司互相配合，不會閃婚或突然生B，他笑說：「希望到時請嘟姐做證婚人，我會將婚禮提早在10時前完成。」

黃智雯封雙料視后似發夢

黃智雯憑《三個女人一個「因」》成雙料的星馬視后，她接受訪問時稱節目前專心綵排跳舞表演，因擔心表現不好，所以沒想太多，估不到能得獎，好緊張似發夢一樣。現在她有兩獎在手，是否加強下月爭TVB視后的把握？她說：「現在多了一份信心，不過最近忙於籌備去韓國拍跳舞節目，幫我分散注意力都好，不用想太多頒獎禮的事。」

心穎：做到友誼先生好難得

昨日跟袁偉豪一起出席活動的黃心穎談到男友馬國明，她表示對方失落視帝，自己沒特別安慰他，因他對獎項沒太大野心。她說：「其實看到所有同事都投他攞獎，田蕊妮更重注All in，做到友誼先生好難得！演技好不好不是用一個獎項衡量。」有網民認為全台同事夾定整蠱馬國明？黃心穎說：「不會啦！獎項很難預計，當然大家是支持他。」

麥明詩認舞姿生硬：應企最後

前晚TVB新人黃庭鋒跟汪明荃爭台慶百萬大獎， 結果他爭贏阿姐， 獎品中包括51萬現金獎，他稱獎金會跟家人分享並會做善事。有人開心有人愁，麥明詩前晚以學生妹造型參與「青春歌舞50+1」表演被批評舞姿生硬，完全跟不上節奏成笑柄。

麥明詩事後在社交平台上載網民的討論區留言截圖，自嘲說：「向大家眼球致歉！因早幾日先返香港，已經盡咗力惡補，其實本人都覺得應該企最後，不過排位已被安排。」她稱4小時速成班的表演，出場前是抱準備上刑場的心情。

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