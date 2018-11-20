榮譽奧斯卡頒獎禮 哀悼山火死傷者 衆星轉行黑地氈

美國影藝學院主席尊貝利（John Bailey）以加州這場歷來最嚴重的山火，作為頒獎禮的開場白，他說加州有數以千計居民無家可歸，到目前仍有近千人失蹤，「有些我們電影行業的歷史也失去了，像派拉蒙牧場：我們學院每年夏天放映默片的地方，也焚毁了」。派拉蒙牧場亦是衆多電影的拍攝場地，近期美劇《西部世界》就在該處取景。

今年奧斯卡榮譽獎分別頒給《寫出友共鳴》資深女星絲絲莉泰臣（Cicely Tyson）、夫妻檔電影監製法蘭馬素（Frank Marshall）和嘉芙蓮甘迺迪（Kathleen Kennedy）、作曲家Lalo Schifrin，以及宣傳人員Marvin Levy等。

首名女製作人奪艾榮杜柏紀念獎

絲絲莉泰臣除了《寫》片，亦曾演出過《笑傲同行》（Fried Green Tomatoes）等影視作品，她致謝時表示，當接到尊貝利通知她得獎的電話，她難以言語，之後就不斷流淚；下月將屆94歲的絲絲莉說，其母一直不喜歡她當演員，「但我做了，而且得到這個獎項；有很長時間，我希望聽到她的正面評價，後來憑《Jane Pittman》贏得艾美獎，媽媽終於說以我為榮，如果當日我沒有聽到她這樣說，（獎項）對我沒任何分別。」

兩屆金像導演史匹堡的《奪寶奇兵》、《ET外星人》、《侏羅紀公園》，到近年的《雷霆戰駒》和《林肯》等，都是由法蘭馬素和嘉芙蓮甘迺迪這對夫婦監製，由他介紹及頒獎給兩人，可說最適合不過；史匹堡直言三人的友情長存。

嘉芙蓮於2012年離開了跟丈夫創辦的公司，轉投魯卡斯電影當總裁，炮製出《星球大戰：原力覺醒》等多齣賣座作。

艾榮杜柏紀念獎是為紀念英年早逝的傑出監製艾榮杜柏（Irving G. Thalberg）而設，旨在表揚有創意及製作一系列高質電影的製作人，自1937年頒發以來，嘉芙蓮是首名女得獎者，她致謝時表示，「很榮幸成為首名女性得此獎，但我並非首名值得獲此獎的女性，也絕對不會是最後一個」。有指嘉芙蓮得獎，意味荷李活願意為女性平權改變。

曾為《辣手神探奪命槍》及電視劇《職業特工隊》配樂的作曲家Lalo Schifrin，從《辣》片主角奇連伊士活手上接過獎項，後者直言他跟Lalo都是爵士樂的瘋狂粉絲，所以話題很多。