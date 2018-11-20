慶祝「小飯兜」一歲生日 賈曉晨驚樊少皇教囡囡功夫

未計劃追多個

樊少皇表示女兒出世後，自己不願出埠拍戲，他說：「之前我去尼泊爾拍戲個幾月，好掛住女兒，日日要視像見面。」JJ笑老公：「當時我覺得他好似不想拍了！」問樊少皇離家時，比較掛念老婆或女兒？他即補鑊道：「兩個都掛住，老婆好似掛住個女多一點，應該是我呷醋！」JJ略帶醋意說：「我覺得個女已超越我的地位。」她又指結婚、女兒滿月都無擺酒，今次搞生日派對，是想一家人留紀念，也勾起她去年分娩的回憶，似足拍戲情節：「老公去了拍戲，我半夜穿羊水，不停致電老公，直至清晨6點才找到，老公立即攞護照趕及搭早機由西安轉機返港，好彩趕得切幫女兒剪臍帶！」可有計劃追個仔？JJ希望遲一步才想：「照顧一個已經好花多精神、時間和愛心，若再生，想多要個女，將來有姐妹做閨密傾偈。」

有信心贏官司

樊少皇被傳欠債，JJ早前澄清老公才是受害者，借錢給友人反被抹黑。她說：「交給律師處理，我有信心打贏官司，但能否追回筆錢好難講，呢世都不會再借錢給人，連親戚都不借了。」

記者：鍾一虹