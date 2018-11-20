梁詠琪計劃追多個：囡囡Sofia想要妹妹

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

梁詠琪（Gigi）表示因為見到BB衫好得意就想生多個，囡囡Sofia已3歲，之前執拾Sofia的衫時，見到BB衫令她很懷念。她都有問過Sofia是否想有個伴，Sofia話男孩子太活躍，要求有個妹妹，Gigi笑說：「Sofia常拿個公仔塞落我個肚。」

7位數字投資童裝店

Gigi透露童裝店投資7位數字，由老公一手一腳籌備，現在老公不用做朝九晚五的工作，有更多時間陪伴女兒，送女兒返學，她不用拍戲就接女兒放學。兩公婆一起做生意，會否意見分歧有拗撬？Gigi表示他們從來不吵架，處理任何問題都會有商有量，互相尊重，她說：「兩夫婦總會有意見分歧，不單是做生意，平時照顧女兒都會有，但大家目標一致、堅定就是小問題。」

千嬅想生無奈年紀大

問千嬅是否買了很多童裝？她說：「正常，有朋友百日宴，又有朋友快分娩，買來當禮物， 囝囝Torres又大得快，幫他換季，買些厚衫、厚褸。我會將Torres的舊衣轉送給表弟、表妹，丁生（老公）家姐也有兩個小朋友，不要浪費，我生完的用品都傳了幾代，好開心、好環保。」

有指再生多個，Torres的物品、衣服便用得着？千嬅表示自己都想生，無奈年紀大，想生都太遲了，她說：「你估我仲係20幾歲呀！」提到之前與老公丁子高去冰島旅行，不是努力造人？千嬅說：「沒有，咁凍，全身都貼滿暖包，咁大個人，再生要計劃，Torres都6、7歲，不過見到Gigi個女咁得意，就想生個女，可以同個女扮靚。」

鄭秀文（Sammi）表示入貨是送給朋友，她笑說：「我不生育，自己就用不到。我天生不是母親，入到童裝店如入了迷幻森林，毫無頭緒。」她又指感覺到Gigi和老公Sergio好和諧又甜蜜，她說：「跟Gigi合作已久，睇住她結婚、生小朋友，現在又搞生意，真的很高興。她同我講童裝那麼得意，會否考慮生小朋友。我不會為童裝得意而生小朋友那麼兒戲，但我會大手入貨。」

鄭秀文：我天生不是母親

Sammi和許志安結婚5周年（木婚），她不知5周年叫木婚：「唔怪得我們木口木面。」她透露當日只跟老公和兩名至親一起食飯，她說：「對我而言，大家一齊已那麼多年，最重要是身體健康，我們連互送禮物也沒有，不需要。」談到安仔指將來願意跟Sammi父母同住，照顧他們？Sammi讚安仔愛屋及烏。

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