袁富華最感激古天樂 奪金馬男配角未諗加價

他說自己是舞台劇出身，因有幾個劇在身，急於回港趕緊排練，即使老闆古天樂表示要搞慶功也要就時間，「得獎後跟古天樂先生傾過電話，我們兩個都混亂，他又激動，我又激動，講來講去都是我多謝他，他很開心，不如回來再講吧！我很多謝古天樂先生，他是我很敬佩的人，因他不止出錢，對事件還看得很緊，到開始落實拍就完全放手，不會有任何指指點點」。

只做藝術不理政治

問到得獎後可會加價？他笑稱：「未諗工作，怎加價呢？我不知自己什麼價，要慢慢諗一下先。」對明年金像獎再下一城的信心大增？他強調：「我這麼多年都是做實事，在台灣答得最多是因果關係，如果只想着『果』會很痛苦，不如想『因』，『因』就是我真的很鍾意做戲、演出和創作。」

讚惠英紅了不起

對於金馬獎掀政治風波，袁富華不知道這件事，當晚他得獎後到了後台有很多事要做。政治與表演藝術是否不應混為一談？他說：「我只做藝術，不多理政治的事。」他稱沒留意大會慶功不見內地演員，因他坐得很遠，加上在頒獎禮坐了4小時已很累，逗留一會便轉去電影公司慶功。「我緊張了一日，紅姐（惠英紅）叫我不要這麼緊張，她女主角、女配角獎都攞過，當然不緊張，但她很好，知我不熟悉場合經常提點我，別人經常問我有否安慰她？何須安慰，她這種淡淡然的神采，說明有就有無就無，才是平常心，真是一個了不起的人」。

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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