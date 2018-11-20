成龍：他是中國人的驕傲 鄒文懷追思會 子女致悼辭

記者：柯美

攝影：鍾偉茵、林祖傑

鄒文懷追思會於昨午2時半舉行，成龍與兒子房祖名、陳木勝、彭浩翔、唐季禮、馬楚成、關錦鵬、劉偉強、羅啟銳、林小明、陳果、苗可秀、施南生、馬逢國、王晶、鄭丹瑞及楊受成等前來悼念。

現場擺放一張鄒文懷很寫意的黑白照片，大熒幕播放其生前片段。鄒文懷女兒重珩及幼子重璂、成龍、唐季禮、劉偉強和彭浩翔分別上台致辭，分享跟鄒文懷的相處點滴。追思會於4時15分結束，鄒重珩與弟弟鄒重璂一家四口一起出來讓傳媒拍照但不受訪，成龍和兒子房祖名同樣只影相不接受訪問。

兒子重璂否認含恨40年

鄒文懷跟紅顏知己伍淑芳所生兒子重璂，他致悼辭時澄清父親離世後一些失實報道，「有些媒體的報道不太準確，我絕對沒有含恨40年，我很自豪有這爸爸，爸爸亦明白媒體有些故事需要去寫，如果材料不夠哀怨動人、纏綿悱惻，會加少少東西，好似煮東西不夠味會加點味精，圈中人亦明白這點。2008年爸爸退休，有人建議他出自傳，將自己的視野及經歷跟大家分享，但他跟我說偉人才會出自傳，他說自己不是一個偉人，相信今日在大家及我心目中，爸爸是一個偉人」。

女兒重珩：父親好學不倦

鄒重珩感謝出席追思會的親戚朋友及圈中人，「今日真的可以感受到爸爸很有福氣，有很多人來看他，另一個令他感安慰的，是不少外國及香港團體頒了很多獎項給他，令他在有生之年得到同業的認同和愛戴。很多人問我爸爸咁叻，有什麼值得我去學習，我可以說他一生好學不倦，在家裏餐枱上會放英文字典和中文字典，他每朝早睇報紙時，每一個字都識讀及識解，不識就去查去問，學到的東西永遠記得。在聖約翰大學及附屬中學就讀，那裏的校訓他永遠記住，就是『學而不思則罔 ，思而不學則殆』，抱着記者的心態，樣樣都要查，查了再去想什麼是公平，什麼是不公平，他說每件事也有兩面，真相便在兩面的中間，所以他一點也不馬虎，以這主旨作為一生座右銘」。

成龍憶述當年鄒文懷帶他進入嘉禾及勇闖荷李活影圈，鄒文懷個子雖不高，但在芸芸外國人高大的身軀中，儼如巨人般存在，這是嘉禾人的驕傲，也是中國人的驕傲。

唐季禮感激當年提攜

唐季禮受訪時感嘆說：「勾起很多回憶，嘉禾幾個老闆何冠昌、蔡永昌和鄒文懷相繼離去，幾感觸！」

唐季禮最後一次見鄒文懷已是兩年前，印象中的舊老闆對人永遠笑笑口，不會大聲說話，未見過鄒生發脾氣，唐季禮表示：「他（鄒文懷）駕駛一輛保時捷入片場，很有型。他又很有品味，打高爾夫球、飲紅酒、揸靚車。我1991年加入嘉禾，當時我雖然是新導演，但他讓我拍成龍大哥的《超級警察》，很支持我們，是一個好好先生。他很支持電影，有些電影輸也投資，他說自己不是上帝，不會知輸贏，覺得年輕人有衝勁就投資，他還說贏才投資就不是電影人，我很感激他」。

王晶：他對電影貢獻巨大

王晶則表示跟鄒文懷算不上是朋友，大家甚少接觸，他為嘉禾拍過多部電影，但當時是跟蔡永昌接觸，「鄒生支持半個電影圈，對電影貢獻很巨大，我對他有份尊重，所以來悼念他」。

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