馮盈盈兩側透視性感之最 胡定欣滲仙氣望有愛情滋潤

中空麥明詩自愧不如

女藝員們在開騷前亮相大鬥性感，馮盈盈出場時，現場嘩聲四起，她受訪時先透一吓大氣笑言︰「今晚要挺起胸膛做人。」她透露這條裙由以色列空運抵港，有很多大明星喜歡這品牌，她要爭回來。她自爆為了美感沒穿內褲，亦沒有加墊。男友有何反應？她說︰「他呆了，說這條裙惹人遐想，但我相信他沒有。」同場麥明詩穿略為性感的中間透視黃色碎花裙亮相，她笑言︰「我看見馮盈盈後就自覺未夠敬業。」

胡定欣放棄一貫型格路線，以仙氣透視造型配以400萬首飾現身，笑言從未如此透視過。她自言有女仔一面，只是鏡頭前沒有呈現出來，現在要改變，有時甜美啲都OK。她慨嘆未有追求者，希望明年事業、愛情兩得意。

陳煒穿紅色透視Deep V裙雖有層薄紗，但依然性感養眼。她預告下月頒獎禮，何國鉦為她準備如泳裝的服裝，她說敢著，最緊要靚。對於爭奪視后？她說平常心面對。

劉佩玥不敢真空上陣

劉佩玥一身粉紅色性感透視晚裝，但不慎露出右邊胸墊，她解釋可能太大動作移位，下次會小心。她指化妝師曾提議她真空上陣，但她好緊張，過不到自己，故加了墊。

張秀文望事業更長久

張秀文繼續以性感形象示人，前面中門大開、後面大露背。她笑言︰「今天這條裙是叫『中門大關』，希望可以女仔啲、青春啲。我要保持青春，望事業能更長久。其實很不公平，男藝人40歲時仍有事業第二春，所以我也要花多點心思。（是否做足安全措施？）我不停照鏡，經驗十足，對呢度門把關係OK嘅！」

莊思明在社交平台上載戴戒指照，被網民指男友楊明向她求婚成功？莊思明稱這隻戒指經常戴，是媽媽所送，看到大家恭喜她都一頭霧水。她與楊明未有結婚計劃，暫時工作行先。平時性感的高海寧這晚密實上陣，晚裝「封胸」到頸部；黃心穎亦是密實打扮，穿銀色閃片裙僅露腰。

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