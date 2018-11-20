袁偉豪黃智雯得獎打孖上 膺星馬雙料視帝視后

記者：鍾一虹、陳釗

攝影：孫華中、黃梓烜

袁偉豪與黃智雯分別憑劇集《棟仁的時光》及《三個女人一個「因」》奪得兩地視帝及視后。現場先公布「馬來西亞最喜愛TVB男、女主角」，黃智雯獲悉得獎後，心情激動，說原來真的這樣緊張。

黃智雯：努力一定有人睇到

她表示與汪明荃（阿姐）合作第一套劇《東山飄雨西關晴》，當時演得好差，阿姐都說她這樣做戲不好。直至昨晚開騷前，阿姐說她進步好大，證明努力是有人見到。她感謝無綫10年來的栽培，給她很多機會。之後她再得知兼得新加坡視后，興奮說真的好幸福，一晚可以感受兩次喜悅。她又多謝《三個女人一個「因」》監製潘嘉德，發掘她的另一面，以獎項賀對方70大壽。她說：「好深信努力未必有回報，但只要努力一定有人睇到。」

袁偉豪：經歷最多的一年

袁偉豪獲頒馬來西亞視帝時，他表示拍攝《棟仁的時光》的過程非常難忘，因每天都是開最早、收最夜，令其眼袋比雞蛋還大，承諾會繼續努力。之後他再領取新加坡視帝，他說太開心，會好好記着這一晚。他表示入行20年，今年是豐收一年，亦是經歷最多的一年，自己會演戲演到生命耗盡一刻。

張寶兒讚男友：真係好叻

司儀林盛斌問他女友張寶兒有什麼說話跟男友講，張寶兒笑到見牙唔見眼，只說「你好叻、你真係好叻」，鄭裕玲則叫他們結婚。馬國明與黃心穎、蕭正楠與黃翠如、林師傑與歐陽巧瑩幾對情侶獲安排一齊出場兼一齊坐，寓工作於拍拖。

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