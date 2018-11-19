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2018年11月19日星期一
惠英紅眼乾只顧自己講對白 無留意頒獎拍檔政治言論
劉德華點名邀謝金燕做女主角
馮盈盈為著戰衣節食做運動 何廣沛狂操恨騷肌
黃心穎預告台慶玩密實
汪明荃：由她切餅很有代表性 不知利孝和夫人會否亮相台慶
黃翊接太太出院 「她要定時覆診洗血」
陳奕迅拍新歌MV 戲鬥周秀娜蘇麗珊
JW寧扮醜不要性感
Dear Jane紅館騷 招募女舞蹈員助陣
貝安琪正式註冊結婚 兒子見證甜蜜時刻
周慧敏預告東莞巡唱 「美少女戰士」合體表演
孫耀威恨踏上紅館舞台 尾場個唱兩度落淚
陳小春佛山開騷被搞喊 「黃金兄弟」驚喜現身
香港開騷 玩凌空自轉 太妍帶詭娃上台冧粉絲
IU見偶像g.o.d勁怕醜
宋仲基侄仔扮朴寶劍 撐喬妹新劇《男朋友》
《怪獸2》美國收2億成開畫冠軍
乃木坂46訪台谷手機遊戲
Mel B回憶錄自揭吸毒逃避婚變
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乃木坂46訪台谷手機遊戲
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【明報專訊】日本人氣女團乃木坂46成員齋藤飛鳥、秋元真夏及松村沙友理，昨日飛抵台北，為手機遊戲《乃木戀》出席宣傳活動。
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