明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

馬克龍政治危機加劇 前總理兼盟友促辭職

【明報專訊】法國總統馬克龍面對自上任以來最嚴峻的國內政治危機，繼其任內第7名總理勒科爾尼周一突然辭職後，盟友也要求他盡快尋求出路，其任內首名總理兼前盟友菲利普（Edouard Philippe）甚至公開敦促其為國家利益考慮辭職。

去年夏天馬克龍政治豪賭提前舉行國會選舉後，法國陷入政治僵局，國會處於懸峙局面，極右勢力席次大增。上月9月獲任命的勒科爾尼是自上次國會選舉後的第三任總理，周一在新內閣人選遭廣泛否決僅數小時後宣布辭職。馬克龍說服他留任至周三晚，嘗試籌組能推動緊縮預算案的聯合政府，一旦失敗馬克龍表明將承擔責任。外界普遍解讀為或考慮提前舉行國會選舉，其他選項則包括任命其任內第8名總理，甚至考慮自行辭職。

法媒形容言論為「政治炸彈」

2017至2020年任總理的菲利普周二公開表示一旦新預算案通過，應提前舉行總統大選。他接受RTL電台訪問時，直言馬克龍有責任帶領法國「有序、有尊嚴地走出危機」，否則國家將繼續受損。《巴黎人報》形容菲利普的言論為「政治炸彈」。

下屆總統選舉預定於2027年舉行，馬克龍屆時已根據憲法不得連任。政府發言人周二強調，馬克龍會「履行職責直至2027年任期屆滿最後一刻」。

（法新社）

相關字詞﹕菲利普（Edouard Philippe） 馬克龍

上 / 下一篇新聞