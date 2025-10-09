馬克龍政治危機加劇 前總理兼盟友促辭職

【明報專訊】法國總統馬克龍面對自上任以來最嚴峻的國內政治危機，繼其任內第7名總理勒科爾尼周一突然辭職後，盟友也要求他盡快尋求出路，其任內首名總理兼前盟友菲利普（Edouard Philippe）甚至公開敦促其為國家利益考慮辭職。
去年夏天馬克龍政治豪賭提前舉行國會選舉後，法國陷入政治僵局，國會處於懸峙局面，極右勢力席次大增。上月9月獲任命的勒科爾尼是自上次國會選舉後的第三任總理，周一在新內閣人選遭廣泛否決僅數小時後宣布辭職。馬克龍說服他留任至周三晚，嘗試籌組能推動緊縮預算案的聯合政府，一旦失敗馬克龍表明將承擔責任。外界普遍解讀為或考慮提前舉行國會選舉，其他選項則包括任命其任內第8名總理，甚至考慮自行辭職。
法媒形容言論為「政治炸彈」
2017至2020年任總理的菲利普周二公開表示一旦新預算案通過，應提前舉行總統大選。他接受RTL電台訪問時，直言馬克龍有責任帶領法國「有序、有尊嚴地走出危機」，否則國家將繼續受損。《巴黎人報》形容菲利普的言論為「政治炸彈」。
下屆總統選舉預定於2027年舉行，馬克龍屆時已根據憲法不得連任。政府發言人周二強調，馬克龍會「履行職責直至2027年任期屆滿最後一刻」。
（法新社）
