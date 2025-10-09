明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

特政府介入 加沙救走巴人美兵之母

【明報專訊】《華盛頓郵報》周二（7日）引述消息人士報道，一名兒子在美國海軍服役的巴勒斯坦婦人，近期在美國、以色列及約旦政府的聯合行動下從加沙獲救撤離。是次營救行動一度需要以色列暫停軍事行動，確保婦人能安全離開。

營救一度需以方停軍事行動

獲救的是59歲婦人菲爾瓦納（Ahlam Firwana），她的兒子尤尼斯（Younis Firwana）2023年加入美軍，翌年2月從海軍新兵訓練營畢業後歸化美籍。

2023年10月以哈戰事爆發，尤尼斯2024年初開始安排家人離開加沙，他獲得美國移民官員批准母親入境美國，但找不到人協助她離開加沙或幫忙續領過期護照。

及至今年9月初尤尼斯聯絡美國特種作戰協會 （SOAA）。自以哈戰爭爆發以來，該組織已協助約1100人合法撤離加沙。SOAA成員兼智庫大西洋理事會高級研究員普利察斯（Alex Plitsas）籌組團隊協助尤尼斯，成員包括退休陸軍上校。團隊得到特朗普的中東事務副特使奧格特斯協助，安排團隊聯繫美國駐約旦安曼大使館，又透過團隊成員跟以軍、以色列國家安全總局和情報機構摩薩德的人脈關係，確保菲爾瓦納獲准撤離加沙。

美國以色列約旦聯合行動

整個營救過程面對多次挫折：由以色列人護送的計劃因文件延誤而取消，及後無法使用花1萬美元租用的車隊，要改由菲爾瓦納另一名兒子駕車送往邊境口岸，惟因道路擠塞，最終她在女兒協助下徒步走完最後14公里，9月中離開加沙，現暫居約旦等候美國簽證獲批。

（華盛頓郵報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

日報新聞-相關報道：

特女婿抵埃及以哈和談 (2025-10-09)

相關字詞﹕撤離 以哈戰爭 巴勒斯坦 加沙 特朗普 美國

上 / 下一篇新聞