特政府介入 加沙救走巴人美兵之母

營救一度需以方停軍事行動

獲救的是59歲婦人菲爾瓦納（Ahlam Firwana），她的兒子尤尼斯（Younis Firwana）2023年加入美軍，翌年2月從海軍新兵訓練營畢業後歸化美籍。

2023年10月以哈戰事爆發，尤尼斯2024年初開始安排家人離開加沙，他獲得美國移民官員批准母親入境美國，但找不到人協助她離開加沙或幫忙續領過期護照。

及至今年9月初尤尼斯聯絡美國特種作戰協會 （SOAA）。自以哈戰爭爆發以來，該組織已協助約1100人合法撤離加沙。SOAA成員兼智庫大西洋理事會高級研究員普利察斯（Alex Plitsas）籌組團隊協助尤尼斯，成員包括退休陸軍上校。團隊得到特朗普的中東事務副特使奧格特斯協助，安排團隊聯繫美國駐約旦安曼大使館，又透過團隊成員跟以軍、以色列國家安全總局和情報機構摩薩德的人脈關係，確保菲爾瓦納獲准撤離加沙。

美國以色列約旦聯合行動

整個營救過程面對多次挫折：由以色列人護送的計劃因文件延誤而取消，及後無法使用花1萬美元租用的車隊，要改由菲爾瓦納另一名兒子駕車送往邊境口岸，惟因道路擠塞，最終她在女兒協助下徒步走完最後14公里，9月中離開加沙，現暫居約旦等候美國簽證獲批。

（華盛頓郵報）

（以色列-哈馬斯戰爭）