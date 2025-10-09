CNN：共和黨憂反彈 白宮押後裁員

白宮最初計劃在政府停擺後立即裁員，特朗普也在社交平台稱，今次停擺為他提供「前所未有的機會」，以縮減聯邦機構規模並裁員，將停擺責任歸咎民主黨。不過多名共和黨議員擔心這策略恐適得其反，一名眾議院共和黨人向CNN說：「這是鼓動基本盤的言論，但我們正展開爭奪中間選民的信息戰。大裁員的言論會讓他們反感，削弱我們的談判籌碼。」另一議員說：「我們現在佔據高地，但大裁員會令我們失去這優勢。」

白宮新威脅：不保證補發欠薪

特朗普政府似乎正部署另一威脅手段，試圖迫使民主黨讓步。美國傳媒周二報道，白宮管理和預算辦公室（OMB）在草擬的備忘中主張，在停擺期間被強制休假的聯邦員工重返崗位時，不保證會獲得補發工資。特朗普在首個任期政府停擺時，簽署了「2019年政府僱員公平待遇法」（GEFTA），明文規定政府停擺期間積欠的工資，事後一律補發，但OMB的新備忘指出，根據修訂後的GEFTA，這些員工的薪金需經國會特別核發，並非自動發放。

特朗普周二也抓緊這個威脅施壓民主黨，當被記者問及OMB的備忘時，他說：「這取決於我們談論的是誰。我可以告訴你們，民主黨讓很多人陷入極大的風險和困境。」特朗普強調並非所有僱員都可補發工資，「在大多數情况下，我們會照顧我們的民眾，但有些人確實不值得獲照顧，我們會用不同方式處理他們」。不過，特朗普的立場引發部分共和黨人的反彈。共和黨北卡州聯邦參議員蒂利什認為，不保證補發工資是錯誤的政治策略，會促使僱員另謀高就。

（CNN/法新社）