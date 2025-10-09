美政府停擺航班大延誤 兩黨壓力增 空管員無薪返工 請病假加劇人手荒

美國運輸部長達菲周一表示，自上周政府停擺以來，美國聯邦航空管理局（FAA）發現空管員請病假人數略有增加，部分地區人手減少了50%。他周二說，為確保空域安全，當局只能減緩空中交通流量。由於空管員人手不足，紐瓦克、鳳凰城、丹佛、拉斯維加斯及加州荷李活伯班克機場周一的航班延誤約40至60分鐘，其中荷李活伯班克機場控制塔更被迫關閉。周二更多機場及航班受影響。FAA表示，芝加哥奧黑爾機場減少了每小時的抵達航班數量，平均延誤41分鐘；新澤西州紐瓦克機場抵達航班延誤達30分鐘；華盛頓列根機場同樣出現航班延誤情况；田納西州納什維爾機場周二晚縮減運作規模，航班抵達管制由孟菲斯中心接管。

逾3000航班延誤 加州控制塔一度停擺

航班追蹤網站FlightAware表示，美國周二有超過3000個航班延誤，包括納什維爾機場的225個航班，佔其航班總數20%，芝加哥奧黑爾機場則有逾570個航班延誤，佔其航班總數20%以上。

鑑於加州伯班克機場空管人員周一集體缺勤，控制塔停擺近6小時，迫使機師使用「通用交通諮詢頻率」（CTAF）自行協調升降。CTAF是無線電頻率，專供機師在沒有控制塔時，用於互相溝通，傳達位置和意圖以確保安全，通常用於小型機場。由於使用CTAF保持飛機之間的安全距離，增加額外飛行時間，導致當天伯班克機場的航班延誤逾2.5小時。

政府停擺期間約75萬名聯邦員工被迫放無薪假，但被界定為「必要員工」的約1.3萬名空管人員及5萬名運輸安全管理局（TSA）職員必須繼續上班，但在這期間他們沒有薪水。美國空管員人手短缺問題已持續逾10年，在政府停擺前，許多空管員被迫加班及一周工作6天，今次事件揭示即使只有小量空管人員請病假，也足以對航空交通造成重大影響。代表空管人員的國家空管員協會（NATCA）提醒會員，參與罷工行動可能導致被解僱，且是違法，但指出今次空管人員請病假，突顯美國航空系統的脆弱。

特1.0停擺35天 因影響航空終結

2019年特朗普1.0時聯邦政府停擺35天期間，空管人員及TSA僱員因未獲發薪，缺勤人數增加，導致部分機場安檢等待時間延長。當局被迫減緩紐約空中交通流量，這令議員們受壓，促使他們迅速結束停擺的僵局。今次結局能否重演暫未知，但目前未見兩黨就解決政府關門達成協議的迹象。參議院周一5次表決均未能通過重啟政府的撥款法案，共和黨需要最少8名民主黨議員倒戈才能重啟政府運作，但迄今只有3名民主黨參議員支持共和黨的法案。

