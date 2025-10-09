明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

地理因素 新西蘭海域升溫快全球34%

【明報專訊】新西蘭政府周三（8日）發表「我們的海洋環境2025」（Our Marine Environment 2025）報告，指出新西蘭一帶海洋增溫速度較全球平均快34%，令該國沿海及內陸洪氾區近21.9萬幢、總值約1800億新西蘭元（約8060億港元）的房屋面對洪災風險，亦令總值260億新西蘭元（約1165億港元）基建容易受損。研究人員指出，新西蘭位置接近洋流，加上大氣環流的變化，是造成當地海洋升溫如此迅速的主因。

這份屬每隔3年由紐國環境部及統計部更新「我們的環境2025」系列的最新報告，指出氣候變化正導致海洋出現重大變化，包括海水溫度持續上升、海洋熱浪發生頻率提高、強度加劇、持續時間拉長，很多地區的海平面上升正在加速。

報告指1982年至2023年間，新西蘭4個監測站的海面溫度每10年平均上升0.16℃至0.26℃，此外許多原生物種難以適應更暖、更酸化的海洋，面臨外來物種的威脅。

威脅1165億元基建 百年一遇風暴增

紐國環境部的首席科學顧問科林斯（Alison Collins）表示部分地區的海平面到2050年或之前會上升20至30厘米，這亦意味過往每100年才會發生一次的沿海風暴，將會每年發生。

（衛報/中央社）

相關字詞﹕海平面上升 新西蘭 氣候變化

上 / 下一篇新聞