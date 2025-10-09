地理因素 新西蘭海域升溫快全球34%

這份屬每隔3年由紐國環境部及統計部更新「我們的環境2025」系列的最新報告，指出氣候變化正導致海洋出現重大變化，包括海水溫度持續上升、海洋熱浪發生頻率提高、強度加劇、持續時間拉長，很多地區的海平面上升正在加速。

報告指1982年至2023年間，新西蘭4個監測站的海面溫度每10年平均上升0.16℃至0.26℃，此外許多原生物種難以適應更暖、更酸化的海洋，面臨外來物種的威脅。

威脅1165億元基建 百年一遇風暴增

紐國環境部的首席科學顧問科林斯（Alison Collins）表示部分地區的海平面到2050年或之前會上升20至30厘米，這亦意味過往每100年才會發生一次的沿海風暴，將會每年發生。

（衛報/中央社）