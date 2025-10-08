明報新聞網
運港賊贓助破英最大搶竊手機案

【明報專訊】英國倫敦大都會區警察局執行該國歷來最大的打擊搶竊和走私手機跨國犯罪集團行動，拘捕46人。這集團單是過去一年就走私近4萬部賊贓手機到中國，而警方是透過一部正要被運往香港的被竊蘋果iPhone手機發出的信號，抽絲剝繭搗破這個集團。

倫敦去年逾8萬手機被偷

英國大城市的手機搶竊問題近年有惡化趨勢，其中以大倫敦地區最嚴重。倫敦大都會區警察局（Metropolitan Police）提供的資料顯示，大倫敦地區的手機失竊量自2020年的28,609件，飈升至2024年的80,588件。

倫敦大都會區警察局在去年12月啟動名為Operation Echosteep的手機搶竊打擊行動。警方表示，Operation Echosteep源起於去年12月在倫敦希斯路機場附近一間倉庫，追蹤到失竊iPhone發出的位置信號，結果查獲整箱總計近900部、大部分都是被搶竊的iPhone，目的地是香港，當中幾乎所有iPhone都是贓物。

警方隨後循線索攔截數批待運贓物，並從包裝上的證據鎖定兩名30多歲阿富汗男疑犯，今年9月下旬將他們拘捕。警方另在數處與這兩人有關的地點查獲2000多部手機。經進一步追查，警方周一（6日）宣布共拘捕46名疑犯。警方表示，他們涉嫌搶竊手機並走私至國外，包括中國，估計去年在倫敦失竊的8萬餘部手機中，近40%就是由這個集團走私海外。

（法新社/BBC/中央社）

