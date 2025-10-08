明報新聞網
量子力學3傑獲物理諾獎 宏觀層面驗證理論 助數碼科技突破

【明報專訊】2025年諾貝爾物理學獎周二（7日）於瑞典斯德哥爾摩揭曉，由3名現於美國從事科學研究的物理學家共享，以表彰他們在「電路中發現宏觀量子力學隧穿效應及能量量子化」的貢獻。諾貝爾委員會指出，3人證明「量子世界的奇異特性，亦可在手掌大小的系統中具體呈現」，為量子密碼學、量子電腦及量子感測器等新一代量子科技的發展帶來契機。

來自英法美 加州大學不同校任教

分享1100萬瑞典克朗（約914萬港元）獎金的是83歲英國學者克拉克（John Clarke）、72歲法國學者德沃雷（Michel Devoret）及1958年出生的美國學者馬丁尼斯（John Martinis）。克拉克任教於美國加州大學柏克萊分校；德沃雷為加州大學聖塔芭芭拉分校教授，並為耶魯大學榮休教授；馬丁尼斯曾參與Alphabet旗下Google量子電腦研發，現亦於聖塔芭芭拉分校任教。

量子力學主要描述物質及能量在原子或更小尺度下的行為，預言了一些與經典物理截然不同的現象，當中包括著名的「隧穿」現象（Quantum tunnelling）及能量量子化（energy quantization）。

當你把一個球擲向牆壁，理所當然會見到它反彈回來，但在量子力學中，粒子能直接「穿牆」而過，這種「隧穿」現象正是令量子力學廣為人知為「離奇、難以直觀理解」的典型例子。然而，當涉及大量粒子時，這些量子效應一般會變得微不足道。換言之，微觀層面的現象，過往認為並不適用於宏觀世界。

超導體電路證「隧穿」現象

能量量子化則指微觀粒子的能量只能是特定的一些固定值，不能像水龍頭水流那樣隨意調節，亦好比上樓梯，微粒子能量也是一級一級跳躍，而非連續變化。

瑞典皇家科學院指出，3名得主1980年代中期利用超導體製成電子電路，證明隧穿現象及能量量子化可於更大、宏觀層面具體呈現，顛覆以往量子效應僅限微觀世界的傳統觀念。

諾貝爾物理學獎委員會主席埃里克森（Olle Eriksson）表示：「很高興見證百年量子力學持續帶來新驚喜。量子力學不僅奇妙，更極具應用價值，因為它是所有數碼科技的根基。」

克拉克在記者會上表示，得知獲獎時感到「極為震驚」，「我從沒想過這會成為諾貝爾獎的基礎」。他又笑言：「我現在正用手機通話，相信你也是，而手機能普及，背後就有這些研究的貢獻。」

（路透社/法新社/CNN）

（2025年諾貝爾獎）

