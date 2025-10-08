高市早苗感謝特祝賀 拜相仍存變數

在野黨研阻高市 擬推玉木雄一郎拜相

日本國會的首相指名選舉暫定10月15日舉行，視乎執政聯盟談判進度可能延遲，惟在野黨一致同意要求早日重新召集國會。六大在野黨的國會對策委員長昨會晤，立憲民主黨呼籲在野黨協調單一首相候選人，但國民民主黨對此不置可否。立憲民主黨和原先有意跟小泉進次郎合作的日本維新會，都開始出現不排除由國民民主黨代表玉木雄一郎出任首相的聲音，反制高市和麻生太郎試圖拉攏國民民主黨來擴大執政聯盟的意圖。數字上，立憲、維新、國民和公明4黨的眾議員人數合計可勉強過半，但4黨要達成合作也不容易。

玉木昨表明，自民黨和公明黨應先盡快確認是否繼續組成聯合政府。公明黨對高市的右翼立場有強烈意見，不排除退出執政聯盟。高市昨跟公明黨代表齊藤鐵夫會晤後，齊藤表示高市就「歷史認識」（包括靖國神社）和「過度排斥外國人」問題上作出詳盡說明，雙方已達成共識，但雙方在「政治與金錢」問題（例如「回扣門」）上仍存認知差距，如彼此擔憂得不到解決，則無法組成聯合政府。高市因任命「回扣門」要角萩生田光一擔任掌握黨內實權的幹事長代行一職，已惹來異議聲音。

共同社昨引述多名消息人士報道，高市早苗擬放棄在本月17至19日舉行的秋季大祭期間參拜靖國神社。

