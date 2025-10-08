明報新聞網
國際

國際要聞

高市早苗感謝特祝賀 拜相仍存變數

【明報專訊】日本自民黨新任總裁高市早苗（圖）昨天正式公布，以總裁選舉「造王者」麻生太郎任副總裁及麻生小舅鈴木俊一任幹事長的全新黨執行部陣容。美國總統特朗普周一在旗下社交平台Truth Social祝賀高市「獲選為日本首名女性首相」，形容她是「擁有偉大智慧和力量而備受尊重的人」，高市昨天在社交平台X回應稱，對特朗普親切的祝賀言辭感到非常高興，真心希望跟其合作令日美同盟更強大和繁榮，及令「自由與開放的印太地區」理念更進一步。日媒指高市陣營正協調特朗普訪日，預定本月28日見面。惟高市實際上仍未拜相，其拜相之路仍存暗湧，最大在野黨立憲民主黨正積極串連，嘗試阻止高市拉攏國民民主黨來擴大執政聯盟。

在野黨研阻高市 擬推玉木雄一郎拜相

日本國會的首相指名選舉暫定10月15日舉行，視乎執政聯盟談判進度可能延遲，惟在野黨一致同意要求早日重新召集國會。六大在野黨的國會對策委員長昨會晤，立憲民主黨呼籲在野黨協調單一首相候選人，但國民民主黨對此不置可否。立憲民主黨和原先有意跟小泉進次郎合作的日本維新會，都開始出現不排除由國民民主黨代表玉木雄一郎出任首相的聲音，反制高市和麻生太郎試圖拉攏國民民主黨來擴大執政聯盟的意圖。數字上，立憲、維新、國民和公明4黨的眾議員人數合計可勉強過半，但4黨要達成合作也不容易。

玉木昨表明，自民黨和公明黨應先盡快確認是否繼續組成聯合政府。公明黨對高市的右翼立場有強烈意見，不排除退出執政聯盟。高市昨跟公明黨代表齊藤鐵夫會晤後，齊藤表示高市就「歷史認識」（包括靖國神社）和「過度排斥外國人」問題上作出詳盡說明，雙方已達成共識，但雙方在「政治與金錢」問題（例如「回扣門」）上仍存認知差距，如彼此擔憂得不到解決，則無法組成聯合政府。高市因任命「回扣門」要角萩生田光一擔任掌握黨內實權的幹事長代行一職，已惹來異議聲音。

共同社昨引述多名消息人士報道，高市早苗擬放棄在本月17至19日舉行的秋季大祭期間參拜靖國神社。

（共同社/每日新聞/FNN）

相關字詞﹕玉木雄一郎 自民黨總裁選舉 日本公明黨 日本維新會 日本立憲民主黨 日本國民民主黨 回扣門 日本自民黨 高市早苗

