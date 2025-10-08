明報新聞網
國際

國際要聞

派兵波特蘭遇阻 特威脅用《反叛亂法》

【明報專訊】美國總統特朗普意圖向民主黨控制的州份或城市出動國民警衛隊應對示威，在最新目標芝加哥（伊利諾伊州）和波特蘭（俄勒岡州）面對迥異的法庭裁決——在芝加哥，因法官未有阻止，特朗普周一授權調派最少300名國民警衛隊前往當地；但在波特蘭，因法官拒絕批准，特朗普周一稍後威脅要引用1807年生效的《反叛亂法》（容許總統在特定情况下動用美軍執行民事法律），惹來更大爭議。美國總統對上一次引用已是1992年的老布殊，但後者當時是應加州要求派國民警衛隊到洛杉磯應對動亂；俄勒岡州長已表明反對再引用。

因芝加哥的聯邦法官沒有反對，特朗普簽署總統備忘錄，授權調派最少300名國民警衛隊到芝加哥，應對他口中的「犯罪情况失控」——數小時前，當地移民官員表示跟示威者出現衝突，一名「持槍女子」在跟其他人衝擊移民官員車輛時中槍。民主黨人過去數周一直批評特朗普的調兵計劃是濫用權力，伊利諾伊州長普利茨克指摘特朗普「試圖（自行）製造危機」。芝加哥市政府、伊利諾伊州政府隨即入稟嘗試阻止。

加州州長阻調國民警衛隊

惟波特蘭的聯邦法官暫禁聯邦政府出兵當地，並批評特朗普對波特蘭情况的言論「跟事實不符」和做法「違憲」。聯邦政府表明會上訴，特朗普本人則指摘波特蘭處於「叛亂」，威脅有必要時會引用《反叛亂法》。俄勒岡州長科蒂克讚揚法官決定，表示希望特朗普尊重秩序和叫停派兵，強調當地「沒有叛亂」、「沒有國家安全威脅」，唯一面對的威脅是特朗普帶來的民主威脅。加州州長紐森在作出以上判決後，特朗普下令300名加州國民警衛隊人員到俄勒岡州，紐森表明會入稟挑戰。

