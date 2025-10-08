派兵波特蘭遇阻 特威脅用《反叛亂法》

因芝加哥的聯邦法官沒有反對，特朗普簽署總統備忘錄，授權調派最少300名國民警衛隊到芝加哥，應對他口中的「犯罪情况失控」——數小時前，當地移民官員表示跟示威者出現衝突，一名「持槍女子」在跟其他人衝擊移民官員車輛時中槍。民主黨人過去數周一直批評特朗普的調兵計劃是濫用權力，伊利諾伊州長普利茨克指摘特朗普「試圖（自行）製造危機」。芝加哥市政府、伊利諾伊州政府隨即入稟嘗試阻止。

加州州長阻調國民警衛隊

惟波特蘭的聯邦法官暫禁聯邦政府出兵當地，並批評特朗普對波特蘭情况的言論「跟事實不符」和做法「違憲」。聯邦政府表明會上訴，特朗普本人則指摘波特蘭處於「叛亂」，威脅有必要時會引用《反叛亂法》。俄勒岡州長科蒂克讚揚法官決定，表示希望特朗普尊重秩序和叫停派兵，強調當地「沒有叛亂」、「沒有國家安全威脅」，唯一面對的威脅是特朗普帶來的民主威脅。加州州長紐森在作出以上判決後，特朗普下令300名加州國民警衛隊人員到俄勒岡州，紐森表明會入稟挑戰。

（Politico/CNN）