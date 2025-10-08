明報新聞網
國際

國際要聞

中美政策改變 阻礙增產目標

【明報專訊】兩年前國際社會設定在2030年或之前將再生能源產量提高至目前的3倍，但國際能源總署（IEA）周二（7日）指出，由於中美政策改變，這一目標將難以實現。另一方面，縱使全球再生能源發電首次超越燃煤，但「太陽帶」與「風帶」國家均面對不同的潔淨能源挑戰。

IEA去年預測全球在2030年或之前可新增5500GW再生能源，但最新預計僅增加4600GW。IEA下調了預測美國再生能源增長近50%，主因是特朗普政府提前取消再生能源稅務優惠及加強相關項目的監管。中國則將部分再生能源電力的固定電價政策轉向市場化競價機制，影響再生能源項目的盈利能力，因此降低中國再生能源增長的預期。

「太陽帶」「風帶」國家使用潔淨能源存挑戰

另據英國「能源轉型委員會」指出，「太陽帶」國家涵蓋了亞洲、非洲與拉丁美洲的大部分地區，這些國家對冷氣的電力需求很大，它們可透過太陽能和儲能電池，立即大幅降低能源成本。不過太陽能對阿富汗來說卻帶來意想不到的問題，當地由於廣泛使用太陽能水泵，導致地下水位下降出現危機。

「風帶」國家如英國也面對潔淨能源發展的阻礙。由於風力渦輪機的成本下降幅度未如埋想，且冬季「無風期」可能持續數周，只靠電池無法提供足夠的備用電力。

（BBC/法新社）

