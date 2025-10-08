全球再生能源發電量首超燃煤 中國成潔淨新發展領頭羊 歐美化石燃料依賴反增

國際能源署（IEA）數據顯示，燃煤在2024年仍是全球最大單一發電來源，這情况已持續逾50年。Ember最新報告指出，縱使全球電力需求持續增長，但太陽能及風力發電增長強勁，完全滿足新增電力需求，並促使燃煤和天然氣的使用量略為下降，其中2025年上半年全球太陽能發電量較2024年同期增近三分之一，風能發電量增加超過7%。

華上半年新裝機量超全球總和

報告指出，中國在潔淨能源增長上遙遙領先，今年上半年其新增太陽能及風電裝機容量超過全球其他國家總和，使中國再生能源發電量增長超過電力需求增幅，有助令化石燃料發電量較2024年同期減少2%。印度電力需求增幅放緩，加上新增大量太陽能及風電裝機容量，使煤及天然氣使用分別減少3.1%及34%。

反觀發達國家如美國及歐盟呈相反趨勢。美國電力需求增長速度高於潔淨能源產出，導致更加依賴化石燃料，今年上半年燃煤發電量較去年同期增加17%；歐盟則因風力和水電發電連月表現不佳，致使燃煤和天然氣發電量分別增加14%及1.1%。

報告作者、Ember分析師維阿特羅斯-莫蒂卡指出，再生能源發電量首度超越燃煤是關鍵轉捩點，因太陽能及風能發電的增長速度如今已能滿足全球電力需求增加。報告指出，太陽能發電滿足了83%電力需求增幅，連續第3年成為全球最大新增電力來源。

太陽能發電成本大跌 低收入國家增進口

目前全球58%太陽能發電來自低收入國家，許多國家近年增長顯著，這主要得益於太陽能發電成本大幅下降。Ember指出，自1975年以來太陽能價格暴跌了99.9%，便宜到足以讓一個國家在短短一年內建立起規模龐大的太陽能市場。例如巴基斯坦2024年進口可發電量達17GW（Gigawatt，百萬瓩）的太陽能板，較前一年增加了一倍，約相當於該國現有發電能力的三分之一。非洲地區也掀起太陽能熱潮，截至今年6月的一年內，太陽能板進口量按年增加60%，其中長期依賴燃煤發電的南非居首位，尼日利亞則以1.7GW太陽能發電容量超越埃及排第二。

Ember數據顯示，中國在潔淨科技產業的主導地位無可撼動。2025年8月，中國潔淨科技出口創下200億美元新高，主要來自電動車（增長26%）及電池（增長23%）銷售。中國電動車與電池出口總值是太陽能板出口的兩倍多。

（BBC/衛報）