國際

國際要聞

全球再生能源發電量首超燃煤 中國成潔淨新發展領頭羊 歐美化石燃料依賴反增

【明報專訊】英國氣候及能源智庫Ember周二（7日）發表「2025年全球電力年中洞察報告」，顯示今年上半年再生能源（包括核能）發電量首度超越燃煤發電，成為全球最大電力來源，Ember分析師形容為「關鍵轉捩點」，標誌「潔淨能源與需求的增長同步」。報告亦指出，發展中國家尤其是中國是潔淨能源發展的領頭羊，反之包括美歐在內的富裕國家較以往更依賴導致全球暖化的化石燃料發電。

國際能源署（IEA）數據顯示，燃煤在2024年仍是全球最大單一發電來源，這情况已持續逾50年。Ember最新報告指出，縱使全球電力需求持續增長，但太陽能及風力發電增長強勁，完全滿足新增電力需求，並促使燃煤和天然氣的使用量略為下降，其中2025年上半年全球太陽能發電量較2024年同期增近三分之一，風能發電量增加超過7%。

華上半年新裝機量超全球總和

報告指出，中國在潔淨能源增長上遙遙領先，今年上半年其新增太陽能及風電裝機容量超過全球其他國家總和，使中國再生能源發電量增長超過電力需求增幅，有助令化石燃料發電量較2024年同期減少2%。印度電力需求增幅放緩，加上新增大量太陽能及風電裝機容量，使煤及天然氣使用分別減少3.1%及34%。

反觀發達國家如美國及歐盟呈相反趨勢。美國電力需求增長速度高於潔淨能源產出，導致更加依賴化石燃料，今年上半年燃煤發電量較去年同期增加17%；歐盟則因風力和水電發電連月表現不佳，致使燃煤和天然氣發電量分別增加14%及1.1%。

報告作者、Ember分析師維阿特羅斯-莫蒂卡指出，再生能源發電量首度超越燃煤是關鍵轉捩點，因太陽能及風能發電的增長速度如今已能滿足全球電力需求增加。報告指出，太陽能發電滿足了83%電力需求增幅，連續第3年成為全球最大新增電力來源。

太陽能發電成本大跌 低收入國家增進口

目前全球58%太陽能發電來自低收入國家，許多國家近年增長顯著，這主要得益於太陽能發電成本大幅下降。Ember指出，自1975年以來太陽能價格暴跌了99.9%，便宜到足以讓一個國家在短短一年內建立起規模龐大的太陽能市場。例如巴基斯坦2024年進口可發電量達17GW（Gigawatt，百萬瓩）的太陽能板，較前一年增加了一倍，約相當於該國現有發電能力的三分之一。非洲地區也掀起太陽能熱潮，截至今年6月的一年內，太陽能板進口量按年增加60%，其中長期依賴燃煤發電的南非居首位，尼日利亞則以1.7GW太陽能發電容量超越埃及排第二。

Ember數據顯示，中國在潔淨科技產業的主導地位無可撼動。2025年8月，中國潔淨科技出口創下200億美元新高，主要來自電動車（增長26%）及電池（增長23%）銷售。中國電動車與電池出口總值是太陽能板出口的兩倍多。

（BBC/衛報）

相關字詞﹕美國 風力發電 太陽能發電 中國 再生能源 潔淨能源

