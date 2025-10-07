明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

高市初定黨政要職 接觸國民民主黨商合作

【明報專訊】日本自民黨新任總裁高市早苗繼續推進其黨內高層和預定內閣的人事安排，「造王者」麻生太郎確認擔任黨副總裁，其小舅鈴木俊一出任黨幹事長。其餘4名落敗的黨總裁候選人中，茂木敏充會重新出任外相，小林鷹之則升遷黨內要職政調會長，小泉進次郎和林芳正料留任內閣但職位待定。

敗將多入閣 麻生小舅任幹事長

身為自民黨史上首名女性總裁，並勢將成為日本憲政史上首任女首相，高市計劃盡力延攬更多女性擔任黨政要職。自民黨執行部最重要的「黨四役」依次為幹事長、總務會長、政調會長和選舉對策委員長，目前內定人選分別是鈴木俊一、有村治子、小林鷹之和古屋圭司。本身是參議員的有村治子便是女性，她與古屋圭司是高市競選的重要盟友。

內閣方面，除了外相茂木，高市目前只初步敲定施政樞紐的內閣官房人事，官房長官會由另一未來首相人選木原稔擔任，兩名官房副長官則是高市親信尾崎正直和佐藤啟——尾崎只當選兩回，但曾長年擔任高知縣知事；佐藤正是前首相安倍晉三3年前在奈良遇刺時的輔選對象，也是有份涉及之後「回扣門」的舊安倍派成員。

用「回扣門」黨員 民調：近八成反對

對比只屬黨內新星的佐藤，身為安倍派核心幹部的萩生田光一在「回扣門」角色更惹質疑，他內定擔任幹事長代行，隨即成為潛在爭議焦點。共同社昨日公布的最新民調顯示，77.5%反對起用「回扣門」議員出任黨內或內閣職位。

同一民調顯示，53.6%受訪者認為高市拜相會導致中日關係惡化。高市本人是知名對華鷹派人物，選前曾與其他親台派「日華議員懇談會」的國會議員接見訪日的台灣對外事務負責人林佳龍，惹來中方不滿。以上內定黨政高層如古屋、萩生田、有村和木原都是日華懇高層。

另一方面，高市和麻生已瞄準國民民主黨尋求擴大執政聯盟，麻生太郎昨日跟該黨幹事長榛葉賀津也會談，《朝日新聞》指高市周日晚已秘密會見該黨代表玉木雄一郎。惟現執政聯盟成員公明黨仍未排除因右傾的高市上台而退出，該黨代表齊藤鐵夫和幹事長西田實仁今日會跟高市等自民黨新領導層會面。

（共同社/朝日新聞/NHK）

上 / 下一篇新聞