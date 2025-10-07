明報新聞網
組閣「左右不逢源」 法總理上任不足一月辭職

【明報專訊】上任不足1個月的法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）周一（6日）辭職，他周日才公布新內閣人選，惟與上屆組成相差不大招致各方政治勢力不滿。勒科爾尼是法國兩年來第5名總理，亦是自1958年以來「最短命」的法國總理。極右國民聯盟（RN）隨即施壓總統馬克龍要求提前舉行國會選舉。法國近期陷入反緊縮罷工和示威浪潮，再有總理落台令政治危機進一步加深。

勒科爾尼上月9日接任總理，但在組成新內閣僅14個小時後就辭職。他周日公布的部長名單中，多達11名前閣員留任，包括來自中間偏右政黨的內政部長勒塔約和外長巴羅。無論是反對派還是盟友均不滿新內閣陣容，左翼認為新內閣過分偏右，右翼則嫌「不夠右」——共和黨甚至威脅要退出執政聯盟。受勒科爾辭職消息影響，法國股市及歐元匯率周一急跌。

馬克龍兩面受壓 政治危機加劇

勒科爾尼指「黨派的權力索求」迫使他辭職，自言雖已準備好妥協，但執政聯盟內各黨堅持要其他成員全盤接受自身政策，「情况已不容我留任總理」。

國民聯盟黨主席巴爾代拉表示，為回復政局穩定，有必要提前舉行國會選舉。極左不屈法國創辦人梅朗雄呼籲立即審議由104名議員提出彈劾馬克龍的動議。

馬克龍2022年連任後政局日益不穩，去年提前國會選舉後政治撕裂加深。對上一任總理貝魯為解決國債飈升問題提出削減開支預算案，但因預算案受阻而在不信任動議下落台。上月以來法國重掀罷工示威浪潮，要求政府重新考慮財政緊縮計劃，在增加公共服務開支之餘加徵富人稅。

馬克龍如今有3個選擇：再次提前國會選舉、辭職或任命新總理，但過去數月他已多次排除前兩個的選項。其任期至2027年5月。

（法新社/路透社）

