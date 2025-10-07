明報新聞網
國際

國際要聞

以哈啟間接談判 特朗普促周內達首階段協議

【明報專訊】哈馬斯與以色列的代表周一（6日）在埃及海濱城鎮沙姆沙伊赫，就實施美國總統特朗普提出的20點加沙和平計劃舉行間接談判。雙方討論焦點將是計劃首階段、即以哈交換被扣留人員。沙特阿拉伯傳媒周一報道，哈馬斯上周雖同意釋放所有餘下48名人質，但將提出多項條件，包括全面停火、以軍撤出加沙人口稠密地區等。特朗普敦促談判代表「迅速行動」，認為和平計劃中首階段內容的談判應可在本周內完成。

哈條件多 以：人質全放前不會有進展

以媒報道，美國中東問題總統特使維特科夫、以色列談判代表及哈馬斯政治局副主席哈亞率領的代表團參與周一的談判。哈馬斯消息人士向沙特東方電視台表示，釋放人質的條件包括全面停火、以軍撤回至今年1月達成並執行停火協議時駐紮位置，以軍每日須停飛戰機和無人機10小時（釋放被扣押人員當日延長至12個小時）。哈馬斯還要求以色列釋放法塔赫領袖巴爾古提、人陣總書記沙達特和哈馬斯原西岸軍事領導人哈米德等多名被以色列關押多年的「要犯」。法新社引述接近哈馬斯的巴勒斯坦消息人士報道，哈馬斯跟斡旋方討論時，堅持以色列必須停止在整個加沙地區的軍事行動、停止所有空襲、偵察和無人機活動，撤出加沙市，而哈馬斯會同步停止軍事行動。

以色列總理內塔尼亞胡周日稱，在餘下全部48名人質獲釋前，特朗普的加沙和平方案任何內容都不會推進。他指人質如在特朗普定下的限期前未獲釋，以色列會在所有相關國家全力支持下恢復戰鬥。他指以色列會負責並參與監督在加沙的解除武裝行動，戰後不會有哈馬斯和巴勒斯坦自治政府的代表參與管治加沙。

特朗普周日在社交平台表示，談判進展迅速，並強調首階段協議「應在本周完成」。以國政府發言表示，在埃及的談判「最多持續幾天」。美國國務卿魯比奧周日承認，特朗普的20點和平計劃的下一階段談判將更艱巨，因當中觸及哈馬斯解除武裝、成立不包括哈馬斯的新加沙政府等棘手問題。

（以色列-哈馬斯戰爭）

