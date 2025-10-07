英擴警權遏撐巴示威 被轟打壓自由 針對「屢抗議活動」 擬准要求轉場禁上街

曼徹斯特一間猶太教堂上周四發生2死3傷恐襲後，首相施紀賢呼籲聲援「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）的組織押後示威，以體恤猶太社區的悲痛，但「捍衛我們的陪審團」（Defend Our Juries）認為取消和平示威等同讓恐怖主義得逞，拒絕政府勸籲，最終過千人參與上周六在倫敦特拉法加廣場的示威，近500人因支持非法組織被捕。

內政部：須讓猶太社區免於恐懼

內政部周日宣布，計劃給予警方權力限制示威，允許警方評估過往示威活動對當地社區的「累積影響」（cumulative impact），並要求主辦方將示威移至別處舉行。《衛報》引述內政部消息人士報道，例如好像上周六支持「巴勒斯坦行動」般的示威若多次在同一地點舉行並反覆引發混亂，警方有權要求主辦單位將示威移師其他地方舉行、限制人數及時間，違者最高可被判囚6個月、罰款或兩者兼施。馬曼婷也將檢視現行所有反示威相關法例，不排除加強當局全面禁止一些示威的權力。相關計劃尚在制訂，英國政府將須修改《1986年公共秩序法》第12及第14條。內政部表示英格蘭和威爾斯警方正與保護英國猶太人慈善組織「社區安全信託」合作，為全國538間猶太教堂及猶太社區場所提供額外支援。

「示威權是英國基本自由之一。惟這項自由須與他們的鄰里能夠無所畏懼生活的自由取得平衡。」馬曼婷周日指出，一再發生的大規模示威，可能會讓國家的部分群體、尤其是宗教社群，感到不安全和受驚以至害怕出門，「這情况在猶太社區最明顯，近期他們多次向我表達這種擔憂」。

組織籲抗命撐被禁團體

「捍衛我們的陪審團」批評政府新措施是「對民主的極大侮辱」，預告會升級行動，將在11月18至29日在全國各城鎮發起公民抗命運動。高等法院將於11月25日至27日審理「巴勒斯坦行動」提出反對被取締的司法覆核，「捍衛我們的陪審團」表明要在高院裁決前升級行動。

（衛報/獨立報/金融時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）