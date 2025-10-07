研免疫耐受助研療法 美日3學者奪醫學諾獎

3名得獎者分別是美國科學家布倫科（Mary E. Brunkow）和拉姆斯德爾（Fred Ramsdell），以及日本的坂口志文。3人發現了「調節性T細胞」（Regulatory T cell），它是人類免疫系統的「警衛」，能阻止免疫細胞攻擊人體自身。諾貝爾醫學委員會讚揚3人的發現「對於我們理解免疫系統如何運作及為何我們並非都會患上嚴重的自身免疫性疾病，具有決定性意義」。

發現調節T細胞 「免疫系統警衛」

現年74歲的坂口志文最先在1995年取得首個關鍵發現。當年很多研究人員認為「免疫耐受」，即免疫系統不攻擊特定抗原，只因潛在有害的免疫細胞在胸腺中經過「中樞耐受」過程被消除。不過坂口志文揭示了免疫系統相當複雜，並發現一種先前未知的免疫細胞，能保護身體免受自身免疫疾病侵害。

同為現年64歲的布倫科和拉姆斯德爾在2001年則帶來另一關鍵發現，他們解釋了為何一些小鼠特別容易患上自體免疫疾病，皆因牠們體內一個名為Foxp3的基因產生突變。二人亦發現人體相對應基因的突變，會引致一種名為IPEX的嚴重自身免疫疾病。

坂口志文在兩年後，將他與布倫科及拉姆斯德爾的研究發現連繫起來，證明了Foxp3基因負責調控他在1995年所發現的免疫細胞之發展。這些被命名為調節性T細胞的免疫細胞，負責監控其他免疫細胞，並確保疫系統對自身組織產生耐受。

負責選出得獎者的卡羅琳醫學院諾貝爾大會指出，3人的發現促進開發癌症和自體免疫疾病的新療法，亦促進更多移植手術得以成功。3名得獎學者將平分1100萬瑞典克朗（約909萬港元）獎金。

坂口志文感驚訝 受訪時日揆致電

坂口志文昨在其大阪大學的研究室外接受日媒採訪，他自言對獲獎感驚訝，以為如此重大的肯定是需要有進一步的研究進展。其間首相石破茂致電祝賀，石破問及免疫療法未來在治療癌症的潛力，坂口表示相信總有一日癌症是可治癒的疾病。

