國際

國際新聞

美防長炒海軍幕僚長 特2.0集權舉動 分析：涉內部權鬥

【明報專訊】多間美媒報道，美國國防部長（戰爭部長）海格塞斯已辭退海軍部幕僚長哈里森（Jon Harrison），其中政治新聞網站Politico引述兩名現任及一名前國防官員透露，此舉發生在總統特朗普力撐的越南裔退役海軍上校高雄（Hung Cao；音譯）上周三獲參議院確認提名出任海軍部副部長之後。報道指哈里森被炒前和海軍部長費蘭一直試圖削弱副部長權力，懷疑因此惹海格塞斯一方不滿。分析指事件反映美國軍方內部權鬥，以及特朗普政府集權和加強對軍事部門管控的最新舉動。

Politico上周五（3日）報道引述五角大樓的聲明確認哈里森已離職。

海軍幕僚長傳統上是幕後角色，負責協調工作順利推進，但Politico指哈里森今年1月獲「特朗普2.0」委任該職後，權力罕見地遠超前任。他跟海軍部長費蘭（John Phelan）大規模整改海軍政策和預算部門，並尋求削弱海軍部副部長的影響力。特朗普今年2月提名高雄出任海軍部副部長，外界普遍相信提名可輕易過參院關。然而Politico指哈、費二人在高雄正式上任前，提前撤換數名安排給他適應新職位的幕僚；二人亦計劃干預並控制高雄未來所有的非文職助理的任命。

高雄與特關係密切 持反DEI立場

新任海軍部副部長的高雄一直反對多元、平等、共融（DEI）倡議，他跟特朗普和現時的白宮關係密切，2021年從海軍退役後曾先後代表共和黨競選弗吉尼亞州的眾議院和參議院議席，雖均鎩羽而歸，但都獲得特朗普支持。

事件反映特朗普2.0至今已採取廣泛行動集中軍事權力、重塑軍事文化和削弱高級將領的權力，除把國防部更名變回戰爭部外，海格塞斯5月下令裁減兩成海陸空軍4星上將，1月至今遭他和特朗普革職的高級將領已超過6名，包括全部兩名現役的4星女上將，以及空軍出身及非裔的時任參謀長聯席會議主席布朗於2月被辭退。

（Politico/衛報/Newsweek）

