分析﹕以炸卡塔爾意外成破局關鍵

WSJ指出，上月9日發生的那場導彈襲擊，美國總統特朗普事前僅獲簡短通報，卡塔爾更毫無收到預警，令該國及波斯灣盟友憤怒，要求以色列補償，同時使特朗普意識到區域衝突升級的風險，決定化危為機，其團隊隨即展開穿梭外交，中東問題特使威特科夫與女婿庫什納聯同以色列、卡塔爾及沙特阿拉伯高官作了3周密集磋商，最終於上周公布20點和平計劃。

《紐約時報》和彭博社分析指出，就算哈馬斯僅有條件地同意停火方案，特朗普仍視為重大突破，既體現他其一貫「先有協議，細節待後談」的交易風格，亦把壓力直接推給內塔尼亞胡，令他陷入外交兩難。

內塔尼亞胡陷兩難 或致執政聯盟分裂

一直以來，內塔尼亞胡不理國際譴責，堅持「徹底消滅哈馬斯」。他若接受協議，意味無法按自己主張結束戰爭，更可能令執政聯盟分裂、甚至倒台。畢竟政府內的極右成員視「徹底擊潰哈馬斯」比釋放人質更重要。

特拉維夫大學政治學者沙恩分析：「這顯然令內塔尼亞胡陷入極大政治困境，但他還能怎辦？」他認為，內塔尼亞胡或會私下安撫極右閣員：「先生們，且先釋放人質，之後再作打算。」

（華爾街日報/紐約時報/新華社）

（以色列-哈馬斯戰爭）