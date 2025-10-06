特稱以允「初步撤軍線」 女婿特使斡旋

特朗普前日在Truth Social發文表示，以色列已同意加沙初步撤軍線，「只要哈馬斯確認，停火即時生效，換俘程序隨即展開，並為下一階段撤軍創造條件」，並附上建議撤軍線地圖。《以色列時報》報道，這條線與以軍上月開始大規模進攻加沙市之前在加沙的控制線大致相同，意味以色列完成「初步撤軍」後，仍將控制南部拉法、汗尤尼斯以及部分北部地區等大片土地。

特朗普同時警告哈馬斯「不容拖延」，促其盡快落實協議，否則「一切承諾不再算數」。威特科夫及庫什納前天趕赴開羅，協助敲定協議細節。

特：和平近在咫尺

特朗普前天接受Axios專訪時表示，加沙和平協議「已近在咫尺」，透露已致電內塔尼亞胡，直言「我跟Bibi（內塔尼亞胡）說，『這是你勝利的機會』。他很接受，必須接受，跟我合作就要聽我的」。

內塔尼亞胡前天於電視講話中稱，「未來數天，我們有望於住棚節（Sukkot，猶太節日，周一開始，為期一周）期間帶回所有人質」，強調「哈馬斯最終必須解除武裝，無論是透過特朗普方案外交途徑，還是由我們軍事解決」。

儘管特朗普促以色列暫停軍事行動，但以軍過去兩天仍持續空襲加沙，造成逾60人死亡。

