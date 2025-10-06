巴國「關鍵礦物牌」 逆轉華府親印疏巴路線

印巴空戰成轉折點 提名和平獎加分

巴基斯坦對美國的戰略價值一向主要是安全伙伴，包括蘇聯入侵阿富汗和9‧11恐襲後的「反恐戰爭」（2004年起更成為美國非北約主要盟友），但巴國軍方和情報界跟蓋達（其領袖拉登死前藏身於巴國境內）、塔利班等恐怖組織的可疑關係，令美國戰略界以至特朗普質疑巴方欺騙。

對比起印度仍沉醉於今年4月美國副總統萬斯高調來訪的示好，巴基斯坦明確決定以美方有需求的關鍵礦物來吸引特朗普。不久印巴空戰促使美國介入，惟印度總理莫迪拒絕承認美方調解角色而令特朗普惱怒，巴基斯坦卻主動以提名角逐諾貝爾和平獎來討好特朗普。自此美國對印巴態度逆轉，到8月初「對等關稅」稅率更新，巴基斯坦由4月的29%跌至南亞國家最低的19%，印度卻只由26%略跌至25%，隨即又被以購買俄油為由加入二級制裁而令稅率增至50%，到上月特朗普政府更向印度人和企業最受惠的H-1B簽證開刀，令莫迪政府備受壓力。

巴基斯坦以「關鍵礦物牌」乘勝追擊，總理夏巴茲繼上月初跟陸軍參謀長穆巴爾出席與美國戰略金屬公司的礦產協議簽字儀式，上月底訪美時再簽署約5億美元的關鍵礦物投資協議。有匿名前巴基斯坦三星陸軍將領表示：「這是一次戰略握手，蘊含經濟機會、資源外交和象徵性的重新校準。」

（半島電視台/路透社）